Dans le sillage de Free, Orange annonce une nouvelle box Internet

Revoilà la guerre des box ! Tandis que Free a annoncé, la semaine dernière, l'arrivée d'une Freebox « haut de gamme » avant Noël, c'est au tour d'Orange de dévoiler son nouveau bébé. L'opérateur historique a annoncé, ce jeudi 5 octobre, la commercialisation de sa Livebox 7. Celle-ci promet des débits « ultra-performants », afin « de répondre aux usages les plus exigeants », argue-t-il. Cette box permettrait, ainsi, de connecter sans problème plusieurs membres d'un même foyer en Wi-Fi. A en croire Orange, la Livebox 7 prend en charge les usages les plus « datavores », comme « le gaming, la visio, la TV en haute définition », et ce, de manière simultanée.

Pour le grand public, la Livebox 7 sera disponible via l'offre « Livebox Max Fibre ». Celle-ci « évolue pour proposer des débits boostés », affirme Orange. C'est-à-dire « jusqu'à 5 Gbit/s en débit descendant et 1 Gbit/s en débit montant ». Les clients peuvent faire appel à des spécialistes pour installer des répéteurs chez eux, et optimiser leur couverture Wi-Fi. Côté prix, cette offre est disponible à partir de 39,99 euros par mois pendant six mois, puis passe à 57,99 euros.

Une box « éco-conçue »

Les clients professionnels, eux, pourront profiter de ce nouveau boîtier à travers les offres « Livebox Pro Fibre », et « Open Pro Fibre ». Les débits sont ici plus importants : « jusqu'à 8 Gbit/s en débit descendant et 2 Gbit/s en débit montant », précise Orange. Ces offres pour les professionnels intègrent des services permettant de continuer à bénéficier d'Internet en cas de coupure (en passant par les réseaux mobiles), et d'installation de la fibre. L'offre « Fibre Pro Orange » est disponible à partir de 38 euros par mois pendant un an, et passe ensuite à 55 euros par mois.

Orange souligne également que sa box a été « éco-conçue », de manière à diminuer son empreinte carbone. « La Livebox 7 a été conçue de manière à être facilement réparable, avec une coque 100% recyclée et recyclable et offre la possibilité de paramétrer un mode veille permettant de réduire la consommation énergétique », affirme l'opérateur. Celui-ci espère, ainsi, convaincre les consommateurs les plus écologistes de toquer à sa porte.