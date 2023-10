Télécoms : Free va lancer une nouvelle box haut de gamme

C'est aux fans de la marque, les « Freenautes », qu'il a réservé la primeur de l'annonce. Le 30 septembre dernier, lors de la « journée des communautés Free » au siège parisien de l'opérateur, Xavier Niel a annoncé le lancement d'une nouvelle box, comme l'a indiqué le site Universfreebox.

À La Tribune, Free confirme qu'il s'agira d'une Freebox V9 « haut de gamme ». Elle sera commercialisée d'ici à la fin de l'année. Elle apparaîtra probablement dans les catalogues avant Noël, qui constitue toujours une période privilégiée pour les opérateurs pour écouler leurs abonnements et produits. Free refuse, en revanche, de préciser le prix de cette nouvelle box.

Se relancer sur le créneau du haut de gamme

Celle-ci doit permettre au « trublion des télécoms » de se relancer sur le créneau du haut de gamme. Il est aujourd'hui présent sur ce segment via sa Freebox Delta. Mais celle-ci n'a pas vraiment eu le succès escompté. Lancée début décembre 2018, cette box n'était pas donnée - elle était initialement commercialisée à partir de 59,99 euros par mois -, et constituait une révolution pour l'opérateur, qui a historiquement bâti son succès sur des offres à bas prix. Celle-ci était notamment vendue avec une enceinte Devialet. Pas de quoi, cependant, séduire massivement les clients. En juin dernier, Free a même décidé de retirer son enceinte haut de gamme de la vente.

Quoi qu'il en soit, l'opérateur affiche de très solides performances commerciales depuis le début de l'année. Au premier semestre, ses ventes dans l'Hexagone ont progressé de 7,7%, à plus de 2,9 milliards d'euros. Le groupe a notamment gagné 128.000 nouveaux abonnés dans le mobile, et 42.000 clients Internet fixe. Avec sa nouvelle box premium, Free démontre qu'il ne veut pas lâcher le segment du haut de gamme, et entend bien tailler, ici, des croupières à ses rivaux Orange, SFR et Bouygues Telecom.