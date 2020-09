Déploiement de la 5G : les opérateurs redoutent l’hostilité des maires

Jamais le lancement d'une technologie de réseau mobile n'a suscité autant la polémique. De nombreux élus écologistes et de gauche redoutent les effets néfastes de la 5G sur l'environnement et la santé. Dimanche dernier, dans une tribune parue dans le JDD, 70 d'entre eux ont appelé à un moratoire sur cette technologie « au moins jusqu'à l'été 2021 ». Mais lundi, dans la foulée, Emmanuel Macron a balayé cette perspective, comparant ces élus à des « Amishs » désireux de « revenir à la lampe à huile ». Pour l'exécutif, pas question de reporter l'arrivée de la 5G. La France doit s'y convertir sans traîner puisque « les impacts sanitaires et environnementaux sont bien documentés et maîtrisés », a jugé Cédric O, le secrétaire d'Etat en charge de la transition...