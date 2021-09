En pleine offensive dans l’Internet fixe, T-Mobile Netherlands change de main

Le géant allemand des télécoms passe la main. Deutsche Telekom a annoncé, ce mardi, la vente de son opérateur T-Mobile Netherlands aux Pays-Bas. Il ne cède pas cet acteur, essentiellement présent dans le mobile, à un autre cador des télécoms, mais à un consortium de fonds d'investissements composé du britannique Apax Partners et de l'américain Warburg Pincus. Ces derniers débourseront 5,1 milliards d'euros pour cet actif. Deutsche Telekom, qui possède 75% de T-Mobile Netherlands, récupérera 3,8 milliards d'euros. Le reste ira dans la poche du suédois Tele2, qui en détient 25%.

Dans son communiqué, Deutsche Telekom précise que son antenne néerlandaise génère un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards d'euros, pour un résultat opérationnel courant (Ebitda) de 582 millions d'euros entre juin 2020 et juin 2021. Le groupe allemand précise qu'elle est cédée à 8,7 fois l'Ebitda, ce qui est dans la moyenne des deals dans les télécoms. « La transaction intervient après le redressement réussi de T-Mobile Netherlands, affirme Deutsche Telekom dans son communiqué. Depuis 2017, le groupe a considérablement renforcé sa part de marché mobile, passant de 25% à 42% en 2020. Il est devenu ainsi le premier opérateur mobile aux Pays-Bas. T-Mobile a réussi son entrée sur le marché de l'Internet fixe avec l'acquisition de Thuis en 2016. Il a encore renforcé sa position sur le marché en formant un partenariat stratégique avec le réseau Open Dutch Fiber (détenu par les fonds KKR et DTCP) en 2021. »

Vers une augmentation des prix ?

Ce n'est pas une surprise de voir des fonds d'investissements fondre sur cet opérateur. Depuis au moins deux ans, ces acteurs multiplient les emplettes dans les télécoms. Beaucoup ont pris des participations dans des filiales dédiées à la fibre et aux tours télécoms. La fibre, aujourd'hui en plein déploiement en Europe, coûte cher. Mais une fois déployée, cette infrastructure assurera la connectivité des particuliers et entreprises pour plusieurs dizaines d'années. Idem pour les tours de téléphonie mobile. Celles-ci sont plus que jamais indispensables avec l'arrivée de la 5G, qui nécessite même de densifier les réseaux existants.

Avec T-Mobile Netherlands, Apax et Warburg Pincus disposeront d'un acteur à fort potentiel. En premier lieu, cet opérateur va continuer à se développer dans l'Internet fixe, où sa part de marché est aujourd'hui très faible, « de l'ordre de 7% à 8% », précise un analyste financier à La Tribune. L'enjeu, pour T-Mobile Netherlands, est de jouer la carte de la « convergence » entre l'Internet fixe et le mobile. L'idée est de proposer à ses clients des offres groupées, mêlant par exemple un accès à la fibre, à la 4G et à la télévision. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, l'Internet fixe est la chasse gardée de Vodafone et de KPN. Apax et Warburg Pincus voudront, par ailleurs, peut-être réduire les coûts. Un exercice auxquels les fonds sont généralement rompus... Et pourquoi pas augmenter un peu les prix. Ce qui est bien plus facile à envisager dans un marché à trois acteurs qu'à quatre, comme en France, où la guerre des prix n'a jamais vraiment cessé depuis l'arrivée de Free Mobile en 2011.