Fibre dans les campagnes : le coup d’accélérateur de Free

Longtemps, en matière d'Internet fixe à très haut débit, Free est resté à l'écart des zones rurales et les moins densément peuplées de France. Aujourd'hui, l'opérateur de Xavier Niel en a fait une de ses priorités stratégiques. Il n'hésite plus, dans ces campagnes, à signer des accords avec des opérateurs d'infrastructures, qui y déploient des réseaux de fibre optique - aussi appelés "réseaux d'initiative publique" (ou RIP), car ils sont en partie financés par l'État. L'objectif étant, pour Free, de commercialiser ses offres aux Français vivant dans ces territoires.

Après s'être lancé, il y a tout juste un an, sur les RIP de l'opérateur d'infrastructures Axione (notamment présent dans les Hauts-de-France, en Nouvelle Aquitaine ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur), Free a annoncé, ce mercredi 27 juin, qu'il allait proposer ses offres Internet sur les réseaux opérés par un acteur similaire, Altitude Infrastructure.

« Ce contrat-cadre constitue une nouvelle étape dans la stratégie d'investissement de Free dans les réseaux de fibre optique, explique l'opérateur de Xavier Niel dans un communiqué. Free commercialisera son offre fibre de manière progressive dans les prochains mois sur ces territoires - situés pour l'essentiel en zones peu denses - à commencer par le réseau de la Région Grand Est. »

Lire aussi : Fibre dans les campagnes : Bouygues Telecom arrive dans le Grand-Est

Altitude infrastructure, pour sa part, précise que 3 millions de prises fibre sont concernées par l'accord. Sachant que cet opérateur d'infrastructures est présent dans 22 RIP. Ses réseaux sont notamment situés dans la région Grand Est, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Occitanie ou en Normandie.

Pour Thomas Reynaud, le nouveau directeur général d'Iliad (la maison-mère de Free), l'opérateur « confirme », avec cet accord, sa volonté de « rendre son offre fibre disponible sur l'ensemble du territoire, d'accélérer ses déploiements et de réaffirmer sa position de premier opérateur alternatif (concernant l'Internet fixe à) très haut débit ». À ce jour, Free revendique 6,8 millions de prises fibre raccordables, et près de 650.000 abonnés.

Pour l'opérateur, qui a historiquement fait son nid dans les télécoms en commercialisant de l'ADSL à bas prix, les offres de fibre sont perçues comme un moyen de doper ses revenus, étant donné que ces offres sont vendues à des prix plus élevés. Or Free perd aujourd'hui des abonnés dans l'Internet fixe, et, surtout, a récemment vu son revenu moyen par abonné baisser sur ce créneau. Sous ce prisme, miser fortement sur la fibre constitue à ses yeux un moyen de se refaire, progressivement et sur le long terme, une santé.

Lire aussi : Iliad (Free): le "trublion des télécoms" fait grise mine