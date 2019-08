Free balaye BFM-TV de son offre de télévision

C'est le point d'orgue d'un conflit qui dure depuis des mois. Lundi soir, les 6,5 millions d'abonnés à l'offre de télévision de Free se sont vu couper leur accès habituel aux chaînes du groupe Altice, à savoir BFM-TV, RMC Découverte et RMC Story. Xavier Niel, le propriétaire et fondateur d'Iliad, la maison-mère de Free, a prévenu ses fidèles dans une tribune publiée dans le quotidien Les Echos. Il y explique que les deux groupes n'ont pas trouvé de terrain d'entente pour le renouvellement du contrat de diffusion des chaînes de son rival via ses box.

Il affirme que dorénavant « BFM-TV exige de nous une rémunération pour ses services associés (comme le replay, par exemple, Ndlr) mais aussi pour le signal de la chaîne ». Ce dernier point hérisse les dirigeants de Free, qui ne veulent pas passer à la caisse pour un signal disponible gratuitement via la TNT. Xavier Niel révèle qu'au mois de juillet, les deux groupes étaient parvenus à un accord. Dans celui-ci, « Free rémunérait un montant significatif à BFM-TV, au titre de la reprise de ses services associés, avec la condition que ceux-ci soient significativement utilisés par le consommateur sur la durée du contrat », explique le chef de file d'Iliad.

Un projet de contrat « absolument pas conforme »

« Les termes d'un accord équilibré étaient donc définis, prévoyant que la chaîne n'était pas rémunérée en tant que telle, que seuls les services associés l'étaient », insiste-il. Mais « malheureusement, le projet de contrat reçu le lendemain de la part de BFM-TV, (...) [n'était] absolument pas [conforme] quant à la structure juridique pourtant agréée la veille », affirme Xavier Niel.

Résultat, Free a décidé de balayer les chaînes d'Altice de son offre TV. Xavier Niel assure cependant que ses abonnés peuvent toujours accéder à BFM-TV. Il indique que « la TNT est en effet disponible sur toutes nos box ». Ce qui est vrai, mais cela implique que les abonnés disposent bien d'une antenne râteau, ce qui n'est pas forcément le cas. Bien conscient de cela, le patron d'Iliad rappelle que BFM-TV est « aussi accessible au travers d'applications. Et sur Internet. Au travers de livestream légaux. Gratuitement. »

Négociations à venir avec Orange

Cette bataille entre les deux cadors des télécoms et des médias n'est pas terminée. La situation n'arrange personne. D'un côté, Free s'expose à voir des abonnés, déçus de ne plus avoir accès à certaines chaînes, filer à la concurrence. Et BFM-TV, pour sa part, pourrait voir son audience impactée. Outre ce bras de fer avec Altice, Free va également débuter débuter des négociations avec Orange, dont le contrat de diffusion arrive bientôt à échéance.