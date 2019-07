SFR présente une nouvelle box et dézingue Free

Après Free en fin d'année dernière et Orange une petite semaine plus tard, SFR a présenté ce jeudi sa nouvelle box Internet. Baptisé « Box 8 », le boîtier ressemble à maints égards à ceux de ses rivaux. Comme ceux de Free et d'Orange, il embarque deux assistants vocaux (le sien, « OK SFR », pour contrôler la télévision, et Alexa, celui du géant américain Amazon pour d'autres applications). De même, la Box 8 veut offrir un son de qualité (Dolby Vision et Dolby Atmos), et propose une enceinte connectée avec des haut-parleurs stéréo. À l'instar d'Orange et de Free, SFR a conçu son boitier comme un équipement de référence pour gérer tous les objets connectés de la maison (lumières, prises électriques, caméras...).

Interrogé sur les très grandes ressemblances de la Box 8 avec les box de ses rivaux, Grégory Rabuel, le directeur exécutif Grand Public et Entreprises de SFR, a concédé qu'il ne cherchait pas « à être absolument disruptif partout ».

« Le meilleur Wi-Fi du marché »

« Quand nous construisons un produit, nous regardons ce que font nos concurrents, enchaîne-t-il. Parfois on choisit de s'en rapprocher, parfois on veut s'en éloigner. [...] Concernant notre nouvelle enceinte par exemple, nous n'avons rien créé de fantastique. Simplement, nos clients veulent écouter de la musique avec une bonne qualité de son. Nous rejoignons donc les standards du marché. »

En revanche, Grégory Rabuel estime que sa box se démarque de la concurrence sur deux segments. Le premier, c'est son « Wi-Fi 6 ». « C'est le meilleur Wi-Fi du marché, et nous sommes les seuls à le proposer », assure-t-il. D'autre part, la Box 8 revendique son leadership sur le créneau de « l'image et du son cinéma, avec la 4K HDR et le son Dolby Vision », insiste le dirigeant.

La Box 8 sera disponible à partir du 20 août pour les clients ADSL et fibre (sur le réseau FTTH, de fibre jusqu'à l'abonné). Les abonnés au réseau câblé de SFR (ou FTTB, pour fibre jusqu'à l'immeuble) devront eux patienter jusqu'au 20 octobre. Sachant qu'à cette date, l'opérateur au carré rouge va aussi commercialiser sa nouvelle offre SFR Home, dédiée à la maison connectée et à la sécurité au sein du foyer. Idem pour l'assistant vocal Alexa.

« Ce sera une box bon marché »

SFR refuse, pour l'heure, de lever le voile sur le prix de sa box. « Ce sera une box bon marché », promet Grégory Rabuel. A ce sujet, le dirigeant a souhaité se démarquer de Free. « On n'a pas besoin de faire des crédits pour bénéficier de la meilleure technologie chez SFR », a-t-il canardé, en référence à la commercialisation de la dernière box Delta de l'opérateur de Xavier Niel. Résolument haut-de-gamme mais très chère, celle-ci était initialement proposée à partir de 60 euros par mois avec une enceinte Devialet. Pour permettre à certains clients de l'acquérir, Free a noué un partenariat avec une fintech spécialisée dans les prêts à la consommation.

Grégory Rabuel ne s'est pas arrêté en si bon chemin, et a enchaîné les piques envers son rival. Alors que Free a essuyé des difficultés d'approvisionnement pour sa Delta, lesquelles ont engendré des retards de livraison, le dirigeant a promis que SFR « [aura] du stock », et « proposera des délais de livraison normaux ».

Attaques envers Free

En outre, Grégory Rabuel a souligné que les clients de SFR pourront librement choisir de payer un supplément pour bénéficier de la Box 8. S'ils n'en veulent pas, ils pourront toujours se tourner vers la génération précédente, via la Box 7.

« Nous, on pense que c'est mieux de ne pas imposer au client une box avec tous les services associés à l'intérieur, pour un prix très cher, et pour des services qu'il ne souhaite pas », a-t-il lancé.

Ici, il fait encore une fois référence à l'offre Delta de Free, qui obligeait au début les clients à acheter une coûteuse enceinte Devialet dont ils n'avaient pas forcément l'utilité.

Ces attaques cinglantes envers Free constituent une réponse du berger à bergère. Au lancement de la Delta, Xavier Niel ne s'était pas fait prier pour fusiller SFR. Alors en difficulté sur le marché, il estimait pourtant sa situation bien meilleure que celle de son rival:

« On a un nombre d'abonnés équivalents, et une capitalisation boursière deux fois et demi supérieure !, a-t-il lancé. On n'a pas de dettes. SFR, eux, ont 30 milliards de dettes. On a de la croissance, et SFR a perdu 10% de chiffre d'affaires. Je vous promets que nous ne sommes pas stressés ! »

Sept mois plus tard, Patrick Drahi et Grégory Rabuel avaient, vraisemblablement, encore ces mots en travers de la gorge.