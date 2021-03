Free donne « rendez-vous dans quelques jours » pour ses offres entreprises

Free va enfin se lancer dans le grand bain. L'opérateur de Xavier Niel devrait très prochainement lever le voile sur ses nouveaux abonnements à destination des entreprises. « Rendez-vous dans quelques jours ! », a lancé Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad, la maison-mère du « trublion des télécoms », ce mardi lors de la présentation des résultats 2020 du groupe. Le dirigeant promet « un choc de simplicité et d'innovation » sur un marché avoisinant les 10 milliards d'euros encore ultra-dominé par Orange, et dans une moindre mesure par SFR. « Nous voulons adresser l'ensemble du marché », a poursuivi Thomas Reynaud, et notamment le segment des TPE et des PME, encore peu numérisées.

Sur l'exercice 2020, le groupe, présent en Italie et...