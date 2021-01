Partage de réseau mobile : les négociations entre Orange et Free capotent

Les négociations n'auront pas duré bien longtemps. Courant novembre, après la fin des enchères pour les fréquences 5G - période pendant laquelle les opérateurs n'avaient pas le droit se parler -, Orange et Free ont entamé des discussions concernant une mutualisation de leurs réseaux mobiles dans certaines parties du pays. L'objectif était de partager les infrastructures et les coûts de déploiement. Sachant qu'avec la 5G, les deux acteurs vont devoir déployer des milliers d'antennes supplémentaires à travers l'Hexagone pour apporter cette technologie à leurs clients. Entre l'opérateur historique et celui de Xavier Niel, un tel accord était envisagé depuis longtemps. En face, Bouygues Telecom et SFR mutualisent leurs réseaux depuis six ans sur une large partie du pays, dans les villes et zones moyennement peuplées. Sébastien Soriano, le précédent président de l'Arcep, le régulateur des télécoms, s'est en outre toujours montré bienveillant concernant un