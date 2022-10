Huawei : les sanctions américaines plombent les ventes

Huawei continue de souffrir. Le géant chinois des télécoms a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en repli de 2,2% sur un an pour les trois premiers trimestres de 2022, sous l'effet de la conjoncture et de sanctions américaines. Le groupe a réalisé entre janvier et septembre un chiffre d'affaires de 445,8 milliards de yuans (61,3 milliards d'euros), a-t-il indiqué dans un communiqué. Un an plus tôt, sur cette période, Huawei avait vendu pour 455,8 milliards de yuans de biens et services.

Sa marge bénéficiaire a pour sa part connu un net ralentissement (6,1%) par rapport à celle de la même période de 2021 (10,2%). « Notre activité grand public a été pénalisée par la pandémie de Covid-19 et le ralentissement économique mondial », a affirmé à l'AFP une porte-parole de Huawei. Le groupe de Shenzhen (sud) a un temps été l'un des trois principaux fabricants de smartphones au monde, avec le coréen Samsung et l'américain Apple. Huawei est au centre d'une intense rivalité technologique entre la Chine et les Etats-Unis, qui le soupçonnent d'espionnage potentiel au profit de Pékin.

Placement sur liste noire

L'ancienne administration Trump a placé Huawei sur liste noire, interdisant aux entreprises américaines de lui vendre des technologies sensibles, notamment des microprocesseurs. L'actuelle administration Biden n'a rien changé à la politique américaine envers Huawei. Des sanctions américaines en 2018, qui ont notamment coupé l'entreprise des chaînes d'approvisionnement mondiales en composants, ont fortement fragilisé sa branche smartphones. Résultat, au troisième trimestre Huawei n'apparaissait même pas dans le top cinq mondial des livraisons de smartphones établi par le cabinet Canalys.

Le groupe n'a, par ailleurs, communiqué aucun chiffre sur le nombre de téléphones portables vendus. La marque est également le premier équipementier mondial pour la 5G, la cinquième génération de l'internet mobile. Les Etats-Unis cherchent à convaincre leurs alliés de proscrire le groupe chinois de la 5G, arguant que Pékin pourrait se servir des installations Huawei pour surveiller les communications et trafics de données d'un pays. Néanmoins, « la branche infrastructures (de Huawei) a maintenu une croissance régulière tant en Chine qu'à l'étranger », a souligné à l'AFP une porte-parole du groupe.

Huawei, qui compte quelque 195.000 employés et est présent dans plus de 170 pays, réfute ces accusations. La firme se recentre ces derniers mois sur le marché chinois et diversifie ses activités, notamment dans l'informatique en nuage («cloud») et la voiture connectée.

(avec AFP)