Télécoms : Bouygues lorgne, encore une fois, son rival SFR

Dans le monde des télécoms, certains propos officiels sont parfois d'une nature un chouïa éphémère. Fin février, lors d'une conférence aux analystes financiers, Martin Bouygues présente les résultats annuels de son groupe. Branche par branche, des BTP aux télécoms, le patron fait le point sur ses différentes activités. Puis arrive le temps des questions. Un analyste lève la main, prend le micro, et interroge une énième fois Martin Bouygues sur la possibilité d'une consolidation du marché des télécoms. Très agacé, le chef de file du groupe Bouygues, maison-mère de Bouygues Telecom, sort sa plus rutilante sulfateuse :

« Sur la consolidation, arrêtons avec ce truc quoi ! Ça commence à être pénible et ça n'a aucun sens, mitraille-t-il. On ne peut pas nous servir ça à chaque fois. [...] Et que les choses soient bien claires : c'est en aucun cas moi qui serait l'artisan ou à la manœuvre sur une quelconque consolidation. Maintenant, chacun peut raconter ce qu'il veut... »

Jeudi 14 juin, Bouygues a pourtant joué une toute autre chansonnette. Le groupe a admis qu'il avait eu un contact, resté « sans suite », avec Altice, la maison-mère de SFR, concernant la possibilité d'un mariage. Si le groupe Bouygues est sorti du bois, c'est parce que la veille, le Canard Enchaîné a affirmé que Martin Bouygues aurait proposé, fin mai, à Patrick Drahi, le fondateur et propriétaire d'Altice, « d'acquérir 51% de SFR ». Quel que soit le schéma proposé par Bouygues, sa proposition de rapprochement est, jusqu'à présent du moins, restée lettre morte. Sachant que de son côté, SFR nie officiellement tout contact avec son rival. Reste que ce n'est pas la première fois que Bouygues s'intéresse à SFR. En 2014, il avait déjà tenté de racheter l'opérateur à Vivendi. Mais c'est finalement Patrick Drahi, et son câblo-opérateur Numericable, qui ont finalement remporté la mise.

Drahi accepterait-il de céder SFR ?

Difficile, aujourd'hui, de savoir comment le dossier va évoluer. Patrick Drahi est-il prêt à vendre son bébé ? Après un exercice 2017 noir, attend-t-il que SFR remonte la pente pour négocier dans une meilleure position ? Sondé par La Tribune, un analyste juge que « Patrick Drahi ne devrait pas être intéressé par une vente de son opérateur en-dessous de 25 milliards d'euros ». « Ce qui correspondrait au multiple de valorisation auquel il a lui-même racheté le groupe à Vivendi, explique-t-il. Et aussi en raison de la vingtaine de milliards de dettes de SFR, qu'elles soient logées dans le groupe ou au niveau de ses sociétés-mères. »

Il est de toute façon difficile d'imaginer un éventuel mariage d'ici peu. Pourquoi ? Parce que les quatre grands opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) ne devraient bientôt plus avoir le droit de se parler, notamment pour évoquer des schémas de consolidation. De fait, une procédure, strictement encadrée, d'attribution de fréquences mobiles va débuter d'ici la fin du mois, ou courant juillet. Chapeautée par le gouvernement et l'Arcep, le régulateur des télécoms, celle-ci devrait s'achever, au plus tard, au mois de novembre. Date à partir de laquelle les opérateurs devraient pouvoir, s'ils le souhaitent, reprendre d'éventuelles négociations.

L'Arcep n'est plus contre une consolidation

Quoi qu'il en soit, la perspective d'une consolidation du marché des télécoms est désormais dans toutes les têtes. Y compris dans celle de Sébastien Soriano, le président de l'Arcep. Le mois dernier, celui-ci a déclaré qu'il n'était plus opposé, comme par le passé, à un retour à trois opérateurs.

« Compte tenu du fait que les opérateurs ont répondu présent à notre appel [celui d'investir plus, ndlr], ce message de fermeture totale ne peut plus être pertinent, a-t-il affirmé. On referme cette parenthèse. »

Ses propos peuvent s'interpréter de différentes manières. D'une part, il est possible que Sébastien Soriano, à l'instar d'Antoine Darodes, le patron de l'Agence du numérique, juge qu'un marché à quatre acteurs qui continuent de se bagarrer à coups de griffes, ne permette pas d'atteindre un équilibre économique viable pour tous. D'autre part, certains acteurs se demandent si le président de l'Arcep ne cherche pas, en évoquant la possibilité d'une consolidation, à protéger Free. Lequel profiterait forcément d'une réduction du nombre d'opérateurs sur le marché.

Et pour cause, Free a une place à part dans le paysage français des télécoms : il est le « maverick », celui qui a permis, ces dernières années, d'animer fortement la concurrence. Mais le « trublion des télécoms », comme les médias l'ont surnommé, ne va plus aussi bien qu'avant. Mi-mai, il a publié des résultats trimestriels décevants, marqués, en particulier, par une baisse de fidèles dans l'Internet fixe, conjuguée, sur ce créneau, à une baisse de son revenu moyen par abonné. Cependant, rappelons que Sébastien Soriano a affirmé qu'il n'était « bienveillant à l'égard d'aucun projet de consolidation ».

