Télécoms : les opérateurs partent à la chasse aux PME

Il fait aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. A la différence du marché des télécoms grand public, très concurrentiel, celui des télécoms professionnelles, qui pèse environ 10 milliards d'euros, reste la chasse gardée d'Orange. Malgré les efforts de l'Arcep, le régulateur du secteur, pour ouvrir le marché, l'opérateur historique demeure ultra-dominant avec une part de marché avoisinant les 65-70%. Il se situe loin devant SFR (20%). Vient ensuite Bouygues Telecom (5%), suivi d'une myriade de petits opérateurs spécialisés.

Mais cette situation pourrait changer dans les années à venir. Le marché des télécoms professionnelles intéresse de plus en plus d'acteurs, désireux, en particulier, d'adresser le segment stratégique des TPE et des PME. Alors que le déploiement de la fibre va bon train dans tout le pays, très peu d'entre elles en bénéficient. Cela explique, en partie, que les TPE et PME restent peu rompues aux outils et services numériques, ce...