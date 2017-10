La BCE veut plus de rigueur sur les créances douteuses

Des centaines de milliards d'euros de prêts irrécouvrables, ou ayant peu de chances de l'être, continuent de plomber les bilans des banques européennes : 865 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2017, selon les derniers chiffres de la Banque centrale européenne (BCE), pour ce qui concerne les établissements importants. Un niveau certes en baisse (5,92% du total des encours de prêts contre 6,17% à fin 2016), mais la résorption de ce stock de créances douteuses s'avère très lente, ce qui maintient un risque pour la stabilité financière de toute l'UE.

[Qualité des actifs des banques européennes : Montant total des prêts et avances en milliards d'euros, montant des prêts non performants (NPL) et ratio de NPL sur le total des prêts en pourcent. Crédit : BCE, Supervisory Banking Statistics First Quarter 2017]

La BCE a donc décidé de durcir encore le traitement comptable de ce "trou noir" dans les bilans des banques, sachant que les créances douteuses ne sont provisionnées qu'à hauteur de 60% environ en moyenne en Europe .

"Les banques sont invitées à assurer une couverture intégrale de la fraction non garantie des nouveaux NPL [prêts non performants, ndlr] au plus tard après deux années et au plus tard après sept années en ce qui concerne la part garantie", indique ce mercredi l'institution européenne dans un communiqué.