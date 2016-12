A380 : Emirates accepte la livraison d'un premier appareil motorisé par Rolls-Royce

Emirates a annoncé jeudi un accord avec Rolls-Royce sur une "question technique" liée aux réacteurs des Airbus A380 et a confirmé avoir reçu un avion nouvellement équipé cette semaine. La compagnie de Dubaï demanderait plus de performances au programme Trent 900. "Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec Airbus et Emirates pour satisfaire leurs demandes", a indiqué mercredi un porte-parole du motoriste interrogé par l'AFP. Un porte-parole de la compagnie aérienne de Dubaï a affirmé qu'elle "continuerait à recevoir des livraisons à la fois d'A380 et de (Boeing) 777 en 2017".

"Emirates peut confirmer que nous sommes parvenus à un accord avec Rolls-Royce sur la question technique liée aux moteurs de nos A380", a expliqué ce porte-parole à l'AFP. "Nous avons reçu la livraison de notre premier A380 propulsé par Rolls-Royce cette semaine", en l'occurrence mercredi, a-t-il ajouté, précisant qu'Emirates prendrait possession de deux avions supplémentaires "avant la fin de cette année".

Mercredi, le constructeur européen a livré à Emirates le premier exemplaire de son A380 équipé de turboréacteurs Trent 900, produits par Rolls-Royce. La livraison de cet appareil, qui était initialement prévue le 2 décembre, est intervenue au lendemain de l'annonce par le constructeur du report d'une année de la livraison à Emirates de six avions A380 de 2017 à 2018 et de six autres de 2018 à 2019, après un accord entre la compagnie aérienne et le motoriste britannique. Les reports de livraison sont liés au souhait de la compagnie d'avoir les moteurs Rolls-Royce les plus performants possible.

Changement de motoriste

La compagnie du Golfe, qui est le plus important client d'Airbus pour l'A380, avait annoncé au printemps 2015 avoir changé de fournisseur pour motoriser ses nouveaux Airbus A380. Elle avait commandé à Rolls-Royce des moteurs pour 50 de ses très gros porteurs, un contrat historique de 9,2 milliards de dollars. Jusque là, la compagnie de Dubaï avait confié la motorisation de ses A380 à l'américain Engine Alliance (General Electric et Pratt and Whitney).

La commande attribuée à Rolls-Royce avait été interprétée par certains analystes comme un pari sur une nouvelle motorisation, avec l'espoir que Rolls-Royce soit plus enclin que son concurrent Engine Alliance à développer un nouveau moteur, afin de réduire encore la consommation en kérosène de l'appareil.