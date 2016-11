Baby Boom, ce supersonique qui veut reprendre le flambeau de Concorde !

Un avion supersonique qui irait 2,6 fois plus vite qu'un avion classique et qui soit même plus rapide que le légendaire Concorde (mach 2,2 contre mach 2), à un prix inférieur à celui de la classe affaires aujourd'hui : tel est le projet dévoilé cette semaine par la société Baby Boom américaine une start-up comptant une trentaine de salariés.

Los-Angeles-Sydney en 6h45 !

Répondant au nom de code XB-1, cet appareil d'une capacité de 45 sièges (contre 100 pour Concorde) Premium, permettrait de relier Londres à New York en 3h15 (7 heures aujourd'hui) pour un prix de 5.000 euros l'aller-retour, inférieur à la plupart des prix en classe affaires sur cet axe. Les gains seraient encore plus impressionnants sur les vols transpacifiques dans la mesure où une telle rapidité permettrait de diviser par deux la durée d'un vol San Francisco-Tokyo en le ramenant à 5h30. Encore Mieux entre la côte ouest américaine et l'Australie : un vol Los Angeles-Sydney durerait 6h45 contre 15 heures aujourd'hui. Le tout pour 7.000 dollars aller-retour.



La société annonce même un premier vol d'essai fin 2017, en Californie. Toujours enthousiaste, le milliardaire britannique Richard Branson, patron de Virgin, a déjà annoncé qu'il achèterait les 10 premiers appareils.