Le prochain fusil de l'armée française sera... allemand

Ils étaient cinq fabricants étrangers à se disputer le marché français de remplacement des fusils d'assaut FAMAS dans le cadre de l'appel d'offres européen AIF (armement individuel du futur) évalué entre 300 et 400 millions d'euros. Et le gagnant est... l'allemand Heckler & Koch (HK) avec son fusil d'assaut HK 416, selon une information révélée par "Les Echos" et qui a été confirmée à "La Tribune".

Le fabricant allemand remporte donc un marché de 100.000 fusils d'assaut au calibre 5,56 mm OTAN (contre 90.000 prévus) destinés aux trois armées, dont 70.000 pour l'armée de terre et 10.000 dédiés à l'opération Sentinelle. Il équipera également le commandement des opérations spéciales (COS). Le choix de la direction générale de l'armement (DGA) devrait faire grincer les dents dans la classe politique française.

HK vainqueur sans bavure

Selon nos informations, Heckler & Koch (HK), qui aurait fait un effort sur le prix, a gagné la compétition haut la main face au belge FN Herstal, qui proposait le Scar, l'italien Beretta (ARX 160), le suisse Swiss Arms, ex-SIG Arms (MCX) et, enfin, le croate, HS Produkt (VHS-2), qui avaient été invités par la DGA à participer à la compétition. FN Herstal qui a déposé un recours, aurait peu de chance d'aboutir. Une fois le recours débouté, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, devrait annoncer le vainqueur de cette compétition dans les semaines qui viennent.

Le HK 416 a fait forte impression bouclant les évaluations jugées éprouvantes pour les armes sans demander d'essais supplémentaires contrairement aux autres fusils d'assaut. Ces évaluations portaient sur des cycles de vie complets. "Le HK 416 a été supérieur aux autres fusils d'assaut. C'est la rolls des fusils d'assaut et la meilleure arme du monde. Il va équiper les soldats de l'armée française", se réjouit-on au sein du ministère.

Premières livraisons en 2017

Les premières livraisons sont attendues dès 2017, comme l'avait expliqué en mars 2015 à l'Assemblée nationale le chef de l'état-major de l'armée de terre, le général Jean-Pierre Bosser. Il n'est que temps car le parc moyen des FAMAS, le célèbre fusil d'assaut de la manufacture de Saint-Étienne, est âgé en moyenne de 25 ans.

La loi de programmation militaire (LPM) 2014-2019 prévoit l'acquisition de plus de 21.000 fusils d'assaut alors qu'initialement l'armée de terre devait en être entièrement équipée vers 2018, selon les déclarations d'octobre 2013 de l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, le général Bertrand Ract-Madoux.