Safran pourrait proposer de racheter Zodiac moins cher que prévu

L'équipementier aéronautique Safran étudie un plan de secours pour revoir à la baisse, et éventuellement simplifier, son offre de 8,5 milliards d'euros sur Zodiac Aerospace, dans un contexte de retards de livraisons du fabricant de sièges et cabines d'avions, et de pressions de ses propres actionnaires, rapporte l'agence Reuters, citant une source financière.

L'offre restructurée pourrait se faire en espèces et en titres et prendre la forme d'une offre d'achat plus traditionnelle, en lieu et place de l'offre actuelle en deux étapes conçue pour remporter l'approbation des actionnaires des deux groupes. Safran hésite toutefois à prendre une décision avant la publication des résultats semestriels de Zodiac, précise-t-on sous le sceau de l'anonymat.

Report des résultats de Zodiac

Zodiac Aerospace a annoncé vendredi le report d'une semaine de la date de publication de ses résultats semestriels, au 28 avril, en invoquant une "surcharge de travail" liée au projet de rapprochement avec Safran. Le fonds activiste britannique TCI lutte depuis la mi-février contre ce projet d'acquisition, notamment après l'annonce par Zodiac d'une prévision de baisse d'environ 10% de son résultat opérationnel courant sur l'exercice en cours, au lieu d'une hausse de 10 à 20% prévue auparavant.

Safran ne veut pas courir le risque d'un nouvel avertissement inattendu et se donne quelques semaines pour décider d'éventuellement modifier son prix de 29,47 euros par action, précise cette même source. A la clôture vendredi, l'action Zodiac s'échangeait 23,56 euros.

Deux sources bancaires ont dit ne pas pouvoir exclure un retrait de Safran, ce qui représenterait le second échec, en sept ans, du rapprochement entre les deux groupes.

>> Aller plus loin Safran-Zodiac : ce qui peut faire capoter le deal

(avec Reuters)