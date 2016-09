Air France : le prix du wifi dans les avions ira de 5 à 20 euros

En test sur un Boeing 777, le développement du wifi à bord des avions long-courriers d'Air France va s'accélérer. Fixé en début d'année par le Joint Executive Comitee (JEC) du groupe, l'objectif d'installer ce service dans tous les avions de la flotte long-courrier de la compagnie française d'ici à 2020 est maintenu. Le wifi sera disponible dans tous les avions neufs qui seront livrés d'ici là (B787 et A350).

Premier vol du B787 en janvier entre Paris et Le Caire

Dès 2017, le wifi sera disponible sur les deux premiers Boeing 787 qui entreront dans la flotte. Le premier vol est prévu en janvier sur la ligne entre Paris et Le Caire. Selon une source interne, il y aura trois tarifs en fonction du débit, allant de 5 à 20 euros, un niveau qui correspond peu ou proue à celui pratiqués par KLM sur ses avions long-courriers disposant du wifi.

Réflexion toujours en cours sur le moyen-courrier

En revanche, les tests continuent sur la flotte moyen-courrier. Depuis le 12 janvier, un système en partenariat avec Orange est testé sur deux A320, l'un sur des vols court-courriers, l'autre sur des vols moyen-courriers.

Parties en retard par rapport aux compagnies américaines dont les avions sont quasiment tous équipés sur le réseau intérieur et de plus en plus sur les vols internationaux les transporteurs européens sont en train de combler leur retard.