Citroën C3, l'élixir de jouvence

Ebauché avec la C4 Cactus, aperçu avec la dernière C1, le renouveau de Citroën a désormais son porte-drapeau : la nouvelle C3. Si certains y verront un savant sortilège marketing, en réalité, c'est tout un univers que la marque aux chevrons a su refonder avec brio. Il comble ainsi les errances de positionnement qui lui avaient fait tant défaut ces dernières années, plongeant ses fans - et jusqu'à ses propres concessionnaires -dans le désarroi.

Produit de qualité

Avec la nouvelle C3, on y voit désormais beaucoup plus clair. Mieux ! On adhère ! Soulagé de retrouver une marque plus que centenaire retrouver un souffle nouveau sur sa gamme. La nouvelle citadine fait table rase du passé et réinvente son futur... Moderne et ludique à la fois, Citroën ne s'est pas contenté de recréer une ambiance originale, il l'a soigné pour créer un produit qualitatif. Que demander de plus ?

C'est vrai que le look extérieur est original. La nouvelle C3 n'a plus rien à voir avec son prédécesseur. Il abandonne sa carrosserie ronde et son pare-brise panoramique pour une silhouette plus mature, plus carrée mais avec des rondeurs et des couleurs... On y retrouve bien entendu des airs de C4 Cactus... Mais les airbumps sont plus discrets, et la conception est moins tortueuse, loin de l'entre-deux SUV et berline... La C3 est bien plus aboutie, mais ceci, elle le doit justement à la Cactus qui a défriché le terrain. Mais tout le chic de la nouvelle, parce qu'en plus d'être fun elle est chic, réside dans son toit bichrome. La C3 ne serait pas une C3 sans cette couleur qui apporte ce contraste et donc cette personnalité. Certes en option, mais comment s'en passer ?

Technologies utiles

L'intérieur est à l'image de son extérieur : soigné et moderne. On remarque tout de suite les sièges. En finition deux et trois, ils sont originaux par leur confection : bi-colore ou monochrome, on apprécie l'assise épaisse et confortable. La planche de bord est bien conçue. Le liseré rouge qui entoure la planche de bord rappelle la carrosserie extérieure, tout en lui donnant du relief. Ici, nous sommes au cœur du concept de nouveau Citroën qui milite pour les "technologies utiles". A partir de l'écran tactile, on commande assez simplement différentes commandes avec des raccourcis plutôt efficaces. Le chauffage répartit plutôt bien la chaleur. L'environnement de conduite est plutôt confortable. On note toutefois quelques maladresses, trahissant une tentation passée de verser dans des prestations d'entrée de gamme... Le frein à main, par exemple, est tout ce qu'il y a de plus basique. Il n'est ni entouré d'un habillage qui le rendrait un peu moins austère et triste, ni d'un rangement qui améliorerait grandement l'ergonomie du tunnel central qui reste, pour ainsi dire, totalement nu. Dommage !

Mais si Citroën C3 fait partie des 7 finalistes au prix de la voiture de l'année sur 40 modèles candidats, ce n'est pas seulement pour son look ou le confort de ses sièges. La nouvelle citadine de Citroën se distingue également par un agrément de conduite de très bonne facture. Si on la préfère évidemment en 110 chevaux qu'en 82, en automatique plutôt qu'en manuelle, on apprécie toujours une bonne réactivité moteur, avec des suspensions bien dosées pour une conduite aussi agréable en ville que sur route. La qualité de conduite rend la C3 extrêmement compétitive pour sa catégorie.

La fête est néanmoins gâchée par le passage des vitesses. En version manuelle, le basculement est trop précaire. Il n'est pas rare de caler au démarrage, et les débrayages sont intempestifs à bas régime lorsqu'on est dans les bouchons ou tout simplement en agglomération. Sur la version automatique, les changements de vitesses sont très longs... On se retrouve trop souvent en situation de sous-régime ou de surrégime, ce qui annule complètement les effets de réactivité du moteur. En côte, à 80 km/h en sixième... la voiture ne trouve aucune impulsion.

Des tarifs un cran en dessous des concurrents

C'est d'autant plus dommageable que la C3 offre réellement des prestations de qualité en matière de conduite. Elle se rattrape en se plaçant sur un positionnement prix assez compétitif. Avec un prix d'appel à 12.950 euros, la nouvelle C3 se veut accessible (Renault Clio démarre à 1.000 euros de plus, et Peugeot 208 à 13.300 euros) sans toutefois se brader. Le nouvel univers Citroën, c'est donc aussi cet équilibre entre accessibilité et la qualité des prestations. Reste à découvrir comment la marque aux chevrons dupliquera ce modèle dans la suite du renouvellement de sa gamme...