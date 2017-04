Avec l'enceinte connectée Echo Look, Amazon s'incruste aussi dans le dressing

Amazon s'installe encore davantage dans l'intérieur de ses clients - et renforce ses ambitions dans la maison connectée. La société de Seattle a présenté mercredi une nouvelle enceinte intelligente, baptisée Echo Look. Dotée d'un microphone et d'un appareil photo, elle permet de se prendre en photo pour recevoir des conseils sur sa tenue du jour. La caméra fonctionne par commande vocale, à l'aide de l'assistant virtuel Alexa développé par Amazon, explique une vidéo de présentation. Echo Look complète la gamme Echo, lancée en 2014 et conçu comme un centre de contrôle pour les objets connectés de la maison. Ces enceintes intelligentes permettent de se faire lire des articles, consulter la météo, éteindre les lumières ou encore écouter de la musique... Echo Look, uniquement disponible sur invitation pour le moment, coûte 200 dollars hors taxes aux Etats-Unis.

L'enceinte fonctionne avec une application, nommée "Style Check", permettant de comparer deux tenues et de les noter, précise The Verge. Echo Look propose ensuite une sélection de tenues personnalisées, devant plaire à son utilisateur. Ce système repose sur le "machine learning" (en français, apprentissage automatique), une technique d'intelligence artificielle. Objectif : améliorer les conseils et les recommandations en agrégeant toujours plus de données. Plus le client utilisera l'enceinte, plus la sélection d'Amazon est censée s'affiner. Une façon pour le géant de l'e-commerce de se renforcer dans l'intelligence artificielle - une ligne de conduite dictée par Jeff Bezos dans sa lettre annuelle adressée aux actionnaires mi-avril.

Vers des "fuites de photos dénudées" ?

Comme tous les objets connectés, le nouveau gadget d'Amazon fait craindre des menaces pour la vie privée de ses utilisateurs. "Echo Look a l'air amusant... jusqu'à ce qu'il soit piraté et laisse fuiter vos photos dénudées", a commenté mercredi Paul Armstrong, de la société de conseil Here/Forth, dans une tribune publiée par Forbes. Car les photos et les vidéos seront stockées sur le cloud et les serveurs d'Amazon. "Le personnel désigné d'Amazon pourrait consulter ces photos et vidéos pour fournir et améliorer nos services, comme pour les commentaires de "Style Check", assure à TechCrunch un porte-parole d'Amazon. "Nous avons des contrôles rigoureux en place pour restreindre l'accès à ces images", précise la société de Seattle. Amazon confie également ne pas "fournir d'informations personnelles à des annonceurs ou des sites tiers qui affichent de la publicité basée sur les intérêts" des internautes.

