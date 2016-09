Avec le V20, LG veut relancer ses ventes de smartphones

Le groupe d'électronique sud-coréen LG Electronics tente de relancer ses ventes de smartphones avec un nouveau produit phare dévoilé mardi à San Francisco, et s'adressant tout particulièrement aux adeptes du partage de photos et vidéos en ligne. "Le V20 a été construit avec en tête ceux qui racontent des histoires, la génération visuelle", a commenté Frank Lee, en charge de la communication mobile chez LG, en présentant l'appareil. "Il a été conçu pour célébrer l'idée de moments immanquables."

LG a fait valoir que le V20 apportait des performances de niveau quasi professionnel en termes d'image et d'audio aux plus quotidiens des moments capturés depuis un smartphone. Il dit notamment avoir équipé l'appareil de multiples microphones et de technologies permettant de capturer et de rendre du son avec une qualité adaptée aux audiophiles les plus pointilleux, ainsi que d'appareils photo à grand angle à l'avant comme à l'arrière. Le V20 a aussi été présenté comme le premier smartphone à utiliser Android Nougat, la toute dernière version du système d'exploitation mobile de Google.

Profiter des déboires de Samsung

"Je ne pense pas que ça va enflammer le monde entier", a reconnu après la présentation Avi Greengart, analyste chez Current Analysis. "Cela dit, si on cherche un grand téléphone actuellement, et une marque, ceci pourrait être une option." Le plus grand fabricant mondial de smartphones, le sud-coréen Samsung, a été obligé la semaine dernière de suspendre les ventes et de rappeler des millions d'exemplaires de son tout dernier appareil à grand écran, le Galaxy Note 7, après des explosions de batteries.

Apple devrait présenter pour sa part mercredi la mise à jour annuelle de son iPhone, qui s'annonce toutefois davantage comme un rafraîchissement des appareils existants que comme une véritable révolution. L'un des changements les plus notables serait l'absence, pour la première fois, de la prise "jack" de 3,5 millimètres servant normalement à brancher des écouteurs. L'appareil aurait également une meilleure résistance à l'eau, une batterie et un appareil photo plus performants, un processeur plus puissant.

(avec AFP)