Les AirPods d'Apple déjà numéro 1 des casques sans-fils

En évoquant le "courage" qu'il lui a fallu pour supprimer la prise jack de son nouvel iPhone, Apple s'est attiré les railleries d'Internet. Et d'aucuns n'ont pas hésité à se moquer de l'apparence peu pratique des nouveaux écouteurs sans fil présentés lors de la keynote de septembre. Mais quelques semaines après la mise sur le marché des fameux AirPods, le 13 décembre, le pari d'Apple est en train de réussir. Son produit a réalisé les plus grosses ventes sur le marché des casques et écouteurs sans fil en 2016 aux États-Unis, selon une étude publiée mercredi par le cabinet d'études e-commerce Slice Intelligence.

D'après des données récoltées auprès de plus de 350.000 acheteurs en ligne, la commercialisation des AirPods a largement contribué à booster les ventes d'écouteurs et casques. Le jour de sortie des AirPods, le chiffre d'affaires des ventes d'écouteurs et casques était 10 fois plus important que le reste de l'année, dépassant même les ventes réalisées lors du Black Friday et du Cyber Monday, des jours de soldes pourtant très populaires aux États-Unis. Sur le mois de décembre, le chiffre d'affaires des ventes a ainsi été tiré par le sans fil, représentant 75% du total , détaille Slice Intelligence.

Beats en large recul

Malgré une sortie très tardive de son produit - il n'a été sur le marché que 19 jours en 2016 -, Apple s'est déjà accaparé la première place, avec 26% du marché, et seul Bose (16,1% de parts de marché contre 10,5% avant le lancement des AirPods) et Sony (4,2% contre 3,6% avant) semblent résister. La firme de Cupertino pourra toutefois regretter que sa formidable percée se fasse en cannibalisant sa "récente" acquisition, Beats Electronics. L'entreprise créée par le rappeur Dr Dre a vu sa part de marché s'effondrer depuis le 13 décembre, avec un recul de plus de 30% en passant de 24,1% à 15,4%.

Pour l'heure, difficile de savoir si Apple parviendra à capitaliser sur cette réussite. Par le passé, la marque à la pomme avait connu un succès certain avec son Apple Watch mais l'enthousiasme s'était tassé par la suite sur fond de déclin des ventes de montres connectées. Les craintes de certains observateurs portent notamment sur la facilité avec laquelle il semble possible de perdre ses AirPods, c'était d'ailleurs l'un des angles d'attaque les plus populaires des détracteurs d'Apple pour se moquer du produit, outre l'apparence pour le moins particulière.