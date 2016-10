Twitter, un plan social pour mieux se vendre... ou pour rester seul ?

Un peu d'ordre à ses cheveux, un peu plus de noir sur ses yeux... Puisque ni Disney, ni Alphabet (maison-mère de Google), ni Microsoft, ni Apple et ni Salesforce ne veulent casser leur tirelire pour Twitter, l'oiseau bleu à la dérive a décidé de s'emballer tout seul dans un joli papier cadeau, qu'il a présenté ce jeudi à ses actionnaires.

Twitter, qui souhaitait se vendre 30 milliards de dollars lorsqu'on lui manifestait de l'intérêt, a révélé des résultats trimestriels meilleurs que les prévisions des analystes, en même temps que la suppression de 9% de ses effectifs, soit 300 personnes. Une pierre deux coups, à la fois pour se rendre plus désirable aux yeux de potentiels repreneurs, et pour montrer à ses actionnaires qu'il peut aussi continuer à faire cavalier seul.

Des résultats supérieurs aux attentes grâce à une meilleure valorisation de la pub

Après deux trimestres décevants en raison de sa croissance molle et de son incapacité à devenir rentable, Twitter avait bien besoin d'une bonne surprise sur le plan des résultats financiers.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la société s'élève à 616 millions de dollars, soit une augmentation de 8% sur un an. L'essentiel des revenus (545 millions de dollars, +6% sur un an) provient de la publicité, dont 90% du mobile. Lorsqu'on regarde les chiffres, cette croissance s'explique par deux phénomènes. Le premier est l'augmentation des revenus publicitaires à l'international (+21% sur un an, contre +1% aux Etats-Unis). Le second est l'amélioration du temps passé sur la plateforme par les utilisateurs, c'est-à-dire l'engagement.

Twitter y voit le succès de ses "améliorations produit" comme les Impressions, la modification des notifications et de la chronologie des publications, ou encore la fin de la limite des 140 caractères, "qui ont un impact direct sur la croissance de d'audience, l'engagement et la monétisation", explique la firme dans sa lettre aux actionnaires. Effectivement, la croissance des revenus publicitaires (+8%) est plus forte que la croissance du nombre d'utilisateurs mensuels (317 millions au troisième trimestre, +3% sur un an). Ce qui veut dire que Twitter valorise mieux son audience et donc sa publicité.

En revanche, cette croissance n'empêche pas le groupe d'être toujours déficitaire (perte de 103 millions de dollars au troisième trimestre). Mais un peu moins qu'il y a trois mois (-107 millions) et beaucoup moins qu'il y a un an (-132 millions). Les actionnaires, eux, pourront se réjouir d'une valeur de l'action en nette hausse, à 13 cents alors que les analystes l'attendaient à 9 cents. Le titre a d'ailleurs pris 3,5% dans les échanges

9% des emplois supprimés, soit plus de 300 personnes

Jack Dorsey, le Pdg de Twitter, a tenté de rassurer les actionnaires, qui s'inquiètent non seulement de la faible croissance de l'oiseau bleu, mais aussi, désormais, de son incapacité à se vendre.

"Nous pouvons encore améliorer la croissance en améliorant le cœur du service. Nous avons un plan clair et nous effectuons les changements nécessaires pour positionner Twitter sur le chemin d'une croissance de long-terme", affirme-t-il.

Ces "changements" pour devenir rentables incluent-ils aussi les licenciements massifs ? Depuis son retour à la barre du navire, en octobre 2015, Jack Dorsey s'est transformé en coupeur de têtes. Twitter a confirmé les rumeurs de ces derniers jours en annonçant un plan de départs concernant 9% du personnel, soit plus de 300 personnes. Ils s'ajouteront aux 8% déjà supprimés en octobre dernier, pour un coût estimé à l'époque entre 10 et 20 millions de dollars pour les indemnités, ainsi qu'entre 5 et 15 millions de dollars pour les coûts de restructuration.

Et si Twitter était racheté... par les twittos ?

Avec ces deux informations, Jack Dorsey veut parer à tous les scénarios. Montrer aux potentiels repreneurs que Twitter en a toujours sous le capot, tout en rassurant ses actionnaires sur le fait qu'il peut aussi continuer seul.

Mais une troisième voie pourrait émerger. Celle du rachat par les twittos eux-mêmes. L'idée vient du chercheur Nathan Schneider, qui l'a exposée dans un article publié par The Guardian le 29 septembre dernier. Son argument est le suivant : Twitter a beau ne pas croître assez vite aux yeux de Wall Street, le réseau social est devenu indispensable à ses utilisateurs, qui ne veulent pas le voir mourir ou sous la coupe d'un géant qui n'en comprendrait pas l'esprit et l'utiliserait comme pompe à données personnelles.

Nathan Schneider veut reprendre Twitter en copropriété, selon le concept de "coopératisme de plateforme". Les idées fusent sur la manière de prendre le contrôle du réseau social. Certains évoquent une campagne de financement participatif, d'autres veulent demander à 1% des twittos (soit plus de 3,1 millions d'utilisateurs) d'investir environ 2.300 dollars de parts dans l'entreprise, pour faire basculer la gouvernance de la société vers une structure plus collaborative. D'autres, encore, souhaitent tout simplement rendre Twitter payant : un ou deux dollars par an pour garantir son indépendance. Bien entendu, c'est sur Twitter que les débats sont le plus vifs, sous le mot-dièse #WeAreTwitter.