Toshiba : la vente de la division puces mémoires prend du retard

Toshiba n'est pas parvenu à signer un accord de cession de sa division puces mémoires avant jeudi, comme le groupe japonais voulait le faire afin de préserver la compétitivité de cette activité. Le conglomérat japonais en difficulté espérait aussi éviter de présenter une situation nette négative à la fin de l'exercice fiscal en cours, impliquant un risque de radiation de la cote.

Le conseil d'administration de Toshiba s'est réuni dans la journée pour examiner une offre à 17 milliards de dollars (14,32 milliards d'euros) par un consortium emmené par Western Digital et d'autres propositions d'acquéreurs potentiels sous l'égide de Bain Capital pour l'un et du taïwanais Foxconn pour l'autre.

Western Digital et Bain Digital au coude à coude

Dans un communiqué, Toshiba a dit poursuivre les discussions avec les trois prétendants et n'en avoir éliminé aucun. "Toshiba a l'intention de poursuivre les négociations avec les acquéreurs potentiels afin de parvenir à un accord qui respecte les objectifs de Toshiba le plus tôt possible", est-il écrit dans ce communiqué.

Des sources au fait du dossier ont dit que les discussions avec Western Digital étaient proches d'aboutir mais que les deux parties peinaient à s'accorder sur la participation de l'entreprise américaine dans la division. Pour ne rien simplifier, Bain Capital a fait une nouvelle offre de dernière minute à près de 18 milliards de dollars s'adjoignant Apple en renfort, ont précisé les mêmes sources, mercredi soir.

Toshiba est pressé de vendre sa division de semi-conducteurs pour couvrir ses pertes liées à Westinghouse, sa filiale nucléaire américaine qui a déposé son bilan.

