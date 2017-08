Des allocations "insuffisantes" pour une rentrée scolaire trop coûteuse, selon les associations

Le coup de pouce ne sera peut être pas suffisant. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été revalorisée de 0,3% cette année, mais cela ne comblera pas la hausse du coût moyen de la rentrée pour les parents. En effet, selon le baromètre annuel réalisé par l'association Familles de France, le coût moyen des fournitures scolaires pour un élève entrant en 6e en septembre 2017 sera de 191,73 euros, soit une hausse de 0,78% par rapport à 2016. Le coût moyen est calculé avec comme base un panier de 45 articles scolaires (cahier, cartables, calculatrice, affaires de sport ...), dont le prix a été comparé dans 263 magasins (hypermarchés, supermarchés, chaines spécialisées).

Une étude menée par une autre association, la Confédération syndicale des Familles (CSF), porte sur le coût global de la rentrée scolaire, c'est à dire qu'il ne se base pas uniquement sur les fournitures mais aussi sur les livres, les vêtements et les assurances. L'étude de la CSF fait état d'une baisse de 2,3% de la facture pour les élèves en école élémentaire et de 1,87% pour les collégiens. En revanche, la facture augmente pour les lycéens, "et cela quelle que soit la filière". La hausse globale du budget rentrée pour les ménage"s français est donc estimée à 0,87% par la CSF.

Une ARS insuffisante et mal répartie

Les deux associations s'accordent donc pour dire que la hausse du coût de la rentrée, principalement due à l'inflation, rend la hausse de l'ARS insuffisante, qui n'augmente cette année, pour rappel, que de 0,3%. Elles réclament donc une revalorisation plus importante et sont également d'accord pour la moduler davantage en faveur des lycéens, et en particulier ceux des filières technologiques et professionnelles. La CSF reconnaît que "les dépenses en primaire et au collège sont assez bien couvertes par cette allocation" mais qu'on est loin du compte pour les lycéens. De plus, les lycéens de plus de 18 ans sont exclus du versement de l'ARS, ce qui constitue selon la CSF une vraie "double peine".

Pour rappel, l'allocation de rentrée scolaire est versée aux parents d'enfants scolarisés ayant entre 6 et 18 ans. Les ressources de la famille ne doivent pas dépasser 24.404 euros (pour un enfant), 30.036 euros (deux enfants) et 35.668 euros (trois enfants). Chaque enfant supplémentaire augmente le plafond de revenus de 5.632 euros. L'ARS est modulée en fonction de l'âge et elle varie en 2017 entre 364 et 397 euros par enfant. Elle est versée dès ce jeudi 17 août 2017.

(avec AFP)