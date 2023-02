Bourse : le secteur bancaire surperforme le CAC 40

Après la publication des résultats annuels, le rally sur le secteur bancaire s'essouffle. Les perspectives pour l'année 2023 s'annoncent plus compliquées dans un environnement économique plus incertain, avec une inflation persistante et un fort ralentissement de l'activité. D'autant que l'effet taux sur les marges ne prendra son plein effet positif qu'à la fin de l'année, ou en 2024.