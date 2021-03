Les déboires d'Archegos ébranlent la finance mondiale

Les banques Nomura et Credit Suisse ont dégringolé de plus de 15 % en Bourse lundi, après avoir admis qu'elles risquaient d'encaisser des pertes « importantes ». (Crédits : Carlo Allegri)

Nomura et le Credit Suisse en particulier se retrouvent en difficulté après la vente massive d'actions vendredi par le hedge fund Archegos. Ces ventes d'actions en bloc, de plus de 20 milliards de dollars selon Bloomberg, et de près de 30 milliards selon le Wall Street Journal, sont inhabituelles par leur ampleur.