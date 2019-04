Thales va retirer les actions Gemalto de la cote fin mai

"Thales et Gemalto annoncent aujourd'hui qu'à leur demande, Euronext a confirmé que les actions ordinaires composant le capital de Gemalto ne seront plus admises aux négociations sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris à compter du 29 mai 2019", indique le groupe de haute technologie et de défense. "Le 28 mai 2019 sera donc le dernier jour au cours duquel les actions Gemalto seront admises aux négociations sur Euronext", ajoute-t-il.

Thales a racheté Gemalto pour créer un géant européen de haute technologie et leader en identité et sécurité numériques. Son ambition est de couvrir l'ensemble de la chaîne de décision critique dans un monde connecté de plus en plus vulnérable.

Lire aussi : En avalant Gemalto, Thales renforce son leadership mondial dans la sécurité digitale

Le prix total de l'acquisition de Gemalto est de 4,8 milliards d'euros.

Le "nouveau Thales" emploie désormais 80.000 collaborateurs et pèse 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, contre 15,9 milliards en 2018.