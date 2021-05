Covid-19 en 24h : Prévision des épidémies, tension hospitalière, recherche britannique…

La Banque de France persiste à penser que la France connaîtra en 2021 une croissance économique supérieure à 5%, a déclaréson gouverneur François Villeroy de Galhau. (Crédits : Reuters)

Si la situation dans les hôpitaux reste sous tension, l’épidémie perd du terrain et la Banque de France maintient ses prévisions de croissance pour 2021. A l’étranger aussi les pays préparent la sortie de crise : l’Angleterre investit pour des vaccins contre les variants et l’OMS va créer un centre de prévisions des épidémies…Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.