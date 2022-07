Hausse des salaires : le ferroviaire se met en grève à son tour, le trafic SNCF sera «perturbé» le 6 juillet

Les voyageurs français devront prendre leur mal en patience, mercredi, journée marquée par une grève nationale à la SNCF. Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé l'ensemble des salariés du réseau ferroviaire à cesser le travail. En conséquence, la circulation sera « perturbée » sur les lignes TER, TGV et Ouigo, a d'ores et déjà prévenu SNCF Voyageurs, ce lundi.

Dans le détail, le trafic des TER devrait être fortement perturbé, tandis qu'environ un quart des TGV devraient être supprimés, en cette veille des vacances d'été. 3 TGV sur 5 devraient notamment circuler sur l'axe Est, et 3 trains sur 4 sur les axes Nord et Atlantique.

Comme de nombreux travailleurs en France, ceux de la SNCF se mobilisent pour réclamer une hausse des salaires. Les cheminots de la SNCF sont « confrontés à une inflation croissante et à l'absence d'augmentation générale depuis 2014 », dénonçait ainsi la CGT-Cheminots, SUD-Rail et la CFDT fin juin. Les organisations syndicales avaient, d'ailleurs, déjà formulé ces revendications le 16 juin dernier exigeant une « demande de concertation immédiate » sur la question des salaires au président de la SNCF Jean-Pierre Farandou pour exiger des «mesures salariales d'urgence et immédiates » face à l'inflation.

Grève dans les aéroports parisiens

Ailleurs dans le secteur du transport, ce sont les aéroports parisiens qui se retrouvent, eux aussi, paralysés par des grèves. La directrice générale d'Air France, Anne Rigail, a, d'ailleurs, présenté ses « profondes et sincères excuses » dans un communiqué ce lundi après des perturbations de vols ces derniers jours. Ce week-end, des dizaines ont été annulés à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, suite à un mouvement social des salariés du gestionnaire des aéroports parisiens, le groupe ADP, dont des pompiers, entraînant notamment des problèmes dans l'acheminement des bagages.

