Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Moyen-Orient, TotalEnergies, A350, Ukraine, OpenAI)

Risque d'embrasement au Moyen-Orient après la mort d'un chef du Hamas et d'un attentat en Iran

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, entame ce jeudi une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Objectif, éviter une expansion de la guerre à Gaza après l'élimination au Liban du numéro deux du Hamas et un attentat en Iran qui a fait 95 victimes.

TotalEnergies cède ses stations-services à Couche-Tard dans plusieurs pays

Le Canadien qui cherche depuis des années à grossir en Europe a racheté plus de 2.000 stations-services du géant français en Allemagne, en Belgique ainsi qu'au Luxembourg et aux Pays-Bas pour 3,4 milliards d'euros. Un moyen pour TotalEnergies de se séparer progressivement de ses activités de vente de carburant.

Collision à l'aéroport de Tokyo : les pilotes de l'A350 assurent ne pas avoir vu l'autre avion au sol

Les pilotes d'un avion de Japan Airlines (JAL), un A350 transportant 379 personnes, n'ont pas pu voir, selon la compagnie, l'appareil avec lequel ils sont entrés en collision mardi en atterrissant à l'aéroport de Tokyo-Haneda. La discipline des passagers lors de l'évacuation de l'appareil de la JAL a sans doute évité que le bilan - cinq morts parmi les six occupants de l'avion des garde-côtes qui s'apprêtait à décoller - soit plus lourd.

Face aux attaques russes, le cri d'alarme d'un général ukrainien

Les récentes frappes massives russes contre des grandes villes ukrainiennes visent, selon les experts, à épuiser la population et la défense antiaérienne de l'Ukraine, qui a une nouvelle fois réclamé plus d'armes à ses alliés occidentaux, des « systèmes de défense antiaérienne supplémentaires, des drones de combat et des missiles d'une portée de plus de 300 kilomètres ».

Aller au-delà de la vague ChatGPT, la dure tâche d'OpenAI en 2024

D'après Bloomberg, OpenAI prépare une levée de fonds qui ferait passer sa valorisation au-delà des 100 milliards de dollars, un nombre délirant au regard de ses résultats financiers. L'année passée, l'entreprise a toutefois prouvé sa capacité à tirer des revenus de sa technologie, et même si elle continue à perdre beaucoup d'argent, les investisseurs croient plus que jamais en son potentiel. En 2024, OpenAI devra prouver sa capacité à créer de nouveaux canaux de monétisation et à capitaliser sur ceux déjà existants. Objectif : laisser entrevoir une trajectoire de géant technologique.

