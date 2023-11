Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (49.3, Assurance chômage, Allemagne, Australie, Thales)

Un 49.3 attendu à l'Assemblée pour adopter définitivement la loi de programmation budgétaire 2023-2027

Le gouvernement devrait déclencher un nouveau 49.3 lundi à l'Assemblée nationale pour l'adoption définitive de la loi de programmation budgétaire 2023-2027, sans la Première ministre Elisabeth Borne, en déplacement officiel en Irlande. Cette loi prévoit de réduire le déficit public à 2,7% du PIB en 2027, contre 4,9% en 2023.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Assurance chômage : les intermittents, seuls, à avoir réussi à préserver leurs droits

Patronat et syndicats sont parvenus à un accord dans la nuit de vendredi à samedi sur l'assurance chômage. Les patrons ont obtenu une légère baisse de cotisation. La plupart des salariés voient leurs droits rognés. A l'exception d'une catégorie : les intermittents.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Avec le rachat de Cobham AeroComms, Thales affiche ses ambitions dans le cockpit connecté

Le cockpit du futur sera connecté. Pour Thales en tout cas, cela ne fait aucun doute. Et en la matière, l'électronicien français compte bien mettre toutes les chances de son côté avec le rachat de Cobham Aerospace Communications. De quoi préparer les futurs échanges sol-bord, les communications numériques et, à plus long terme, le pilote unique à bord.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

L'Allemagne double son aide militaire à l'Ukraine, un effort sans précédent

Le ministre allemand de la Défense a annoncé un doublement, à 8 milliards d'euros, de l'aide militaire prévue pour l'Ukraine en 2024. Depuis le début de l'invasion russe, l'Allemagne est l'un des principaux contributeurs au soutien à Kiev, ayant fourni quelque 22 milliards d'euros à l'Ukraine sous forme d'aide humanitaire, financière et militaire.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Australie : les principaux ports de fret rouvrent après une cyberattaque massive



Après une paralysie quasi complète ce weekend, les principaux ports australiens de fret ont rouvert ce lundi matin. Vendredi dernier, DP World, plus grand opérateur portuaire du monde, a été victime d'une cyberattaque massive. Ce n'est pas la première fois que de grandes entreprises australiennes sont attaquées, certains experts estimant que l'Australie serait trop vulnérable.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLES BONUS :

Bonne lecture et très bonne journée !