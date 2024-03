Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (armement, Portugal, Allemagne, prix du lait, agriculteurs)

Les Etats-Unis premier exportateur d'armes au monde, la France au deuxième rang (Sipri)

Selon le Sipri, les Etats-Unis sont le premier exportateur d'armes sur la période 2019-2023, la France se classe quant à elle au deuxième rang. Deuxième constat, 55% des importations d'armes par les pays européens proviennent sur la période 2019-23 des États-Unis (contre 35% en 2014-2018).

Législatives : défaite de la gauche, montée des populistes... le Portugal vire à droite

L'opposition de centre droit a remporté une très courte victoire aux législatives de dimanche au Portugal devant les socialistes au pouvoir depuis huit ans. Mais le parti populiste Chega (Assez) a plus que doublé son score en obtenant 18% des suffrages, contre 7,2% lors des précédentes législatives de janvier 2022.

Allemagne : sur fond d'inflation, de nouveaux appels à la grève chez Lufthansa et à la Deutsche Bahn

Le personnel navigant de Lufthansa et les conducteurs de train de la Deutsche Bahn sont appelés à cesser le travail en ce début de semaine en Allemagne. Les syndicats des deux transporteurs réclament des augmentations après une longue période d'envolée des prix.

Prix du lait : le système « gagnant-gagnant » de Bel avec les éleveurs

En pleine crise agricole, alors que Lactalis et ses fournisseurs s'écharpent sur les prix du lait, le groupe Bel connu pour ses marques La Vache qui rit, Kiri, Babybel et Boursin, établit chaque année avec ses éleveurs un prix annuel. Il respecte leur prix de revient, et leur garantit une visibilité.

Agriculture : après le Brexit et la fin de la PAC, les agriculteurs britanniques inquiets pour leur survie

Il n'y a pas que l'Allemagne, les Pays-Bas et la France : la colère des agriculteurs gronde également outre-Manche. Si les autorités britanniques affirment vouloir profiter du Brexit pour rediriger l'aide à l'agriculture vers les petites exploitations et la transition écologique, tout en maintenant les aides à un même niveau, nombre d'agriculteurs ne s'y retrouvent pas.

