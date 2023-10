Les 5 infos business à retenir ce mardi matin

La France affiche une croissance de 0,1% au 3e trimestre, signe d'un ralentissement

L'Institut national de la statistique a livré sa première estimation de l'évolution du produit intérieur brut au troisième trimestre, ce mardi. La conjoncture économique marque un ralentissement, à 0,1%, contre +0,6% au deuxième trimestre, relève l'Insee.

Investissements : près de deux tiers des entreprises inquiètes pour l'hiver



Le durcissement des conditions de financement auprès des banques pourrait mettre un coup d'arrêt brutal aux projets d'investissements de nombreuses entreprises. Interrogées dans le cadre de la Grande consultation des entrepreneurs, 54% des entreprises affirment qu'il est plus difficile d'emprunter actuellement qu'à la même période il y a un an.

La France championne d'Europe de l'importation de gaz naturel liquéfié, y compris russe

Le gaz russe est-il devenu indésirable depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine ? Pas totalement : alors même que la France ne compte plus sur les acheminements par pipelines, ses importations de gaz naturel liquéfié transporté par navire depuis la Russie ont augmenté de 41% entre janvier et septembre 2023 par rapport à la même période en 2021, révèle le groupe de réflexion IEEFA ce mardi 31 octobre. Tous fournisseurs confondus, l'Hexagone est d'ailleurs le plus grand importateur de GNL en Europe, pointe le think tank. Pourtant, en parallèle de cette course effrénée, la demande continue, elle, de baisser.

Israël : l'armée a étendu son entrée terrestre dans la bande de Gaza, un cessez-le-feu exclu



Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, exclut tout cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas alors que l'armée israélienne progresse « méthodiquement ». Les organisations humanitaires déplorent une situation catastrophique dans le territoire palestinien.

Kazakhstan : les corps des mineurs tués dans une explosion retrouvés, ArcelorMittal chassé du pays

L'explosion dans une mine du groupe ArcelorMittal au Kazakhstan a coûté la vie à 46 mineurs, le pire accident industriel de ce pays d'Asie centrale depuis son indépendance de l'Union soviétique. La filiale du géant de l'acier, accusée par le gouvernement kazakh « de ne pas avoir rempli ses obligations » sécuritaires, va être nationalisée.

