Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Casino, Outre-mer, G20, Vestager, facture de gaz)

Casino : la marche forcée de Daniel Kretinsky

Les créanciers de Casino et la direction du groupe examinaient lundi l'offre émanant des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière (mais aussi du fonds d'investissement Attestor) seuls en lice pour la reprise du distributeur en difficulté après l'annonce du retrait dimanche soir du trio Niel-Pigasse-Zouari. Dans la soirée, le conseil d'administration a décidé de poursuivre les négociations avec les repreneurs ainsi qu'avec les créanciers du groupe, afin de parvenir à un accord de principe sur la restructuration de la dette financière de Casino d'ici la fin du mois de juillet 2023. Une bouée de sauvetage pour le distributeur et ses 200.000 salariés dans le monde dont 50.000 en France. Retour sur ces quatre derniers mois qui marquent le début d'une nouvelle ère pour le groupe stéphanois.

Outre-mer : vers une révision de la protection tarifaire sur les produits importés ?

La Première ministre Elisabeth Borne réunit ce mardi un comité interministériel des Outre-mer (CIOM) qui doit permettre de rendre plus efficace l'action des collectivités ultramarines en actant un certain nombre de mesures législatives ou réglementaires.

Les grands argentiers du G20 peinent à s'accorder sur la restructuration de la dette des pays pauvres

Les grands argentiers du G20 se sont attaqués mardi, en Inde, à la réforme fiscale et aux bailleurs multilatéraux, sans grand progrès sur la restructuration de la dette, tandis que la Banque mondiale s'est alarmée des fractures croissantes entre pays riches et pays pauvres.

Polémique sur la nomination d'une Américaine à la Commission : Margrethe Vestager auditionnée ce mardi au Parlement

La nomination d'une Américaine à un poste clé de la Commission européenne lié à la régulation des géants américains de la tech suscite une levée de boucliers depuis une semaine. Plusieurs élus européens, dont une grande partie de Français, s'inquiètent de possibles conflits d'intérêts et d'un risque d'ingérence de Washington dans des décisions de l'UE du fait de ses anciennes fonctions de cadre de l'administration Obama et d'ex-consultante pour des grands groupes de la tech. Afin de les rassurer, la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, sera auditionnée ce mardi pour expliquer les raisons de ce choix.

Énergie : avec la fin du bouclier tarifaire, faut-il s'attendre à une hausse des factures ?

Le bouclier tarifaire sur le gaz, ce dispositif mis en place par le gouvernement pour protéger les ménages d'une envolée de leurs mensualités, a tiré sa révérence début juillet. Mais alors que des analystes et des entreprises craignent une nouvelle hausse des cours, les consommateurs risquent-ils d'en faire les frais ? Et quid de l'électricité, dont les tarifs restent pour l'heure toujours régulés par l'Etat ? Enfin, les particuliers doivent-ils anticiper un rattrapage à venir sur leurs factures, alors que la Commission de régulation de l'énergie prévoit déjà un remboursement des aides qui leur ont été accordées en 2022 ? La Tribune fait le point.

Bonne lecture et très bonne journée !