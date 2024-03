Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Nvidia, nucléaire, brevets, Japon)

Blackwell, la nouvelle puce de Nvidia pour accélérer la course à l'intelligence artificielle

La présentation de la nouvelle architecture de puces pour l'intelligence artificielle était très attendue, hier soir. Et l'entreprise américaine, valorisée à plus de 2.000 milliards de dollars, a doublement répondu à ces attentes. Non seulement les puces Blackwell vont permettre de créer des modèles d'IA plus puissants, mais en plus, elles permettent à l'entreprise de renforcer sa mainmise sur l'industrie de l'IA.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Dissuasion nucléaire : la centrale de Civaux d'EDF réquisitionnée par l'Etat

Le ministère des Armées a annoncé une « collaboration » avec EDF afin d'utiliser la puissance des deux réacteurs nucléaires de la centrale de Civaux pour produire avec le CEA du tritium, « un gaz rare indispensable aux armes de la dissuasion ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Brevets européens : quelles sont les régions et filières françaises qui tirent l'innovation ?

Avec plus de 199.200 demandes enregistrées, le nombre de brevets a atteint un record en 2023, selon le palmarès dévoilé par l'Office européen des brevets, ce mardi. Preuve du caractère innovant et attractif de l'Union européenne. La France conserve son dynamisme et son positionnement malgré une légère inflexion du nombre de demandes et de grandes disparités tant sectorielles que régionales.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

La Banque du Japon relève son taux directeur, une première depuis 17 ans

Après avoir opté pour une politique monétaire accommodante, la Banque du Japon va désormais appliquer un taux d'intérêt de court terme entre 0% et 0,1%, contre une fourchette de -0,1% à 0% précédemment. L'institution a également mis un terme à deux outils non conventionnels. Des annonces attendues par les marchés financiers.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

L'énième consultation pour l'avenir énergétique de la France va-t-elle encore faire pschitt ?



L'exécutif va organiser une nouvelle grande consultation sur la feuille de route énergétique du pays et sa trajectoire de décarbonation, après que les Français aient déjà été invités à donner leur avis à deux reprises sur ce sujet. Si cette énième consultation exaspère certains acteurs du secteur, d'autres observateurs y voient aussi un moyen pour le gouvernement, qui cherche à éviter un débat parlementaire trop risqué politiquement, de légitimer une stratégie réglementaire.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

________

ARTICLE BONUS :

Retrouvez la dernière édition de La Tribune Dimanche en cliquant ici.