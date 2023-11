Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Hydrogène, G7, Canada, Allemagne, Breton)

Hydrogène : le plus gros électrolyseur d'Europe prêt à démarrer au cœur d'une industrie allemande en quête de transition



A quelques kilomètres de Düsseldorf, le français Air Liquide démarrera dans les toutes prochaines semaines un électrolyseur de 20 mégawatts, soit le plus puissant d'Europe. Implanté au cœur de la plus grosse usine de OQ Chemicals, il est d'ores et déjà connecté à un réseau de canalisations qui permettra d'alimenter en hydrogène vert le bassin industriel de la Ruhr, responsable de plus de 6% des émissions de gaz à effet de serre du pays.

Malgré le conflit Israël-Hamas, le G7 affiche un soutien à l'Ukraine qui « ne s'essoufflera jamais »



Les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis à Tokyo, ont assuré cemercredi que le groupe allait rester « uni » dans son « soutien ferme » à l'Ukraine face à l'invasion russe, « même dans la situation internationale actuelle », une référence au conflit Israël-Hamas.

Climat : le Canada n'atteindra pas ses objectifs climatique d'ici 2030

Ottawa ne réduira ses émissions que de 36% sous le niveau de 2005 d'ici 2030 contre les 40 à 45% auxquels il s'est engagé l'an dernier, selon le commissaire à l'environnement du pays. Un sérieux retard dû, selon un rapport publié ce mercredi, à un manque d'ambition du gouvernement

Budget : Elisabeth Borne utilise de nouveau l'article 49.3 pour les dépenses

« Nous ne pouvons pas priver la France de budget » et « nous le pouvons d'autant moins que nous savons bien qu'il n'existe aucune majorité alternative capable de s'entendre autour d'un budget », s'est défendue ce mardi la Première ministre dans une courte prise de parole à l'Assemblée, précédée de huées.

Le FMI critique la volonté de l'Allemagne de subventionner les prix de l'électricité pour aider ses industriels

Le Fonds monétaire international (FMI) a critiqué mercredi les subventions du prix de l'électricité envisagées par l'Allemagne pour aider ses industriels, jugeant cette idée mauvaise pour le climat et la concurrence.

