Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Le Maire, Livret A, Bitcoin, Rafale, Immobilier)

Le déficit public dérape : il sera « significativement au-delà » de l'objectif de 4,9% du PIB en 2023, dit Le Maire

Deux semaines après l'annonce d'un plan d'économies controversé de 10 milliards d'euros, les ministres Bruno Le Maire et Thomas Cazenave se soumettent mercredi aux questions des députés et sénateurs sur ces vastes coupes dans le budget de l'Etat. Selon Bruno Le Maire, le déficit public sera « significativement au-delà des 4,9% » en 2023.

Sénat : nouvelle tentative pour faire financer l'industrie de défense par le Livret A

Déposée en décembre par Pascal Allizard et plusieurs autres sénateurs, la proposition de loi votée par le sénat vise à apporter une première réponse aux difficultés de financement rencontrées par les entreprises de l'industrie de défense française. Une partie des encours du livret A et du livret de développement durable et solidaire pourrait contribuer à les financer.

Le bitcoin fait les montagnes russes et chute fortement après un record historique

Après avoir inscrit un nouveau record historique ce mardi, à plus de 69.000 dollars, le bitcoin a brutalement fléchi. La devise numérique a été plombée par des prises de bénéfice qui ont rappelé à quel point elle peut être volatile. Mais des analystes présagent une hausse sur le long terme.

Dassault Aviation atteindra fin 2024 une cadence de production de trois Rafale par mois

L'avionneur tricolore, qui présente ses résultats 2023 mercredi matin, va passer d'une cadence de production de deux à trois Rafale par mois à la fin de cette année. Selon le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier, son entreprise peut être dimensionnée pour atteindre une cadence de quatre Rafale par mois.

Crédit immobilier : le taux moyen repasse sous le seuil des 4% en février

Les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement/CSA confirment la décrue des taux sur les crédits immobiliers engagée depuis le début de l'année. Mais la demande se fait toujours attendre. Le gouvernement appelle les banques à trouver des solutions pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Les pistes du crédit in fine et du crédit hypothécaire suscitent beaucoup de scepticisme chez les professionnels.

