Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (retraites, Toutpargel, Vinci, ENR, cyber)

Retraites : la réforme pourrait rapporter 18 milliards d'euros d'ici à 2030, le gouvernement fait l'impasse sur les surcoûts

La réforme des retraites pourrait rapporter 17,7 milliards d'euros aux caisses des retraites d'ici à 2030 et pourrait créer 100.000 emplois d'ici à 2025, selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. En revanche, le gouvernement a fait l'impasse sur les surcoûts engendrés par le décalage de l'âge de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans (assurance-chômage, minima sociaux, pensions d'invalidité). Beaucoup de Français ne passent pas directement de l'emploi à la retraite. Entre un tiers et la moitié des personnes ne sont plus en emploi lorsqu'ils liquident leurs droits à la retraite, selon la direction statistique du ministère de la Santé.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Réforme des retraites : les 7 raisons qui ont poussé le gouvernement à opter pour 64 ans

Après une séquence de plusieurs mois mêlant consultations, atermoiements et report-surprise de l'annonce, Elisabeth Borne a présenté ce mardi le projet de réforme des retraites. La Première ministre a confirmé avoir opté pour un recul progressif de l'âge légal de départ à la retraite dans le secteur privé de 62 à 64 ans d'ici à 2030. L'arbitrage, qui avait largement fuité ces derniers jours, réunit plusieurs avantages tant sur le plan politique et social que financier. Un choix décrypté en sept points par La Tribune.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Après Camaïeu, nouvelle grosse liquidation en vue en France : Place du Marché (ex-Toupargel), 1.600 salariés

Le tribunal de commerce de Lyon devrait prononcer ce mercredi la liquidation de l'entreprise La société de livraison à domicile de produits alimentaires Place du Marché (ex-Toupargel), qui compte 1.600 salariés. Etendre l'offre au-delà du surgelé n'aura pas été suffisant pour séduire une clientèle vieillissante qui avait pour habitude de commander ses livraisons par téléphone. La liquidation, si elle est confirmée, va entraîner un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois, après la liquidation de l'enseigne textile Camaïeu en septembre (2.100 salariés) et les 1.200 emplois supprimés (sur 2.300) annoncés fin décembre chez Scopelec, groupe spécialisé dans les technologies de communication.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Vinci décroche un contrat en or pour développer l'éolien offshore en mer du Nord

Vinci a remporté, par l'intermédiaire de sa filiale Cobra IS, un nouveau contrat dans l'éolien offshore, pour un montant de plus de 4 milliards d'euros, pour concevoir, construire et installer deux plateformes offshore de conversion d'énergie éolienne en mer du Nord, au large de l'Allemagne. Le client est l'allemand Amprion Offshore, l'un des quatre gestionnaires du réseau de transport d'électricité. Ce projet s'intègre dans le cadre du Plan de transition énergétique de l'Allemagne, prévoyant la réalisation d'un important réseau de production d'électricité d'origine éolienne off-shore.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Energies renouvelables : le projet de loi adopté, la filière se réjouit sans baisser la garde

L'Assemblée nationale a adopté mardi en première lecture le projet de loi dédié aux énergies renouvelables, avec le soutien des députés socialistes. Députés et sénateurs tenteront de s'accorder sur un texte de compromis le 24 janvier, en vue d'une adoption définitive. La filière est satisfaite mais ne baisse pas la garde.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLE BONUS - En Ukraine, la cyberguerre a bien eu lieu mais avec des effets assez limités (1/2)





Bonne lecture et très bonne journée.

La rédaction