L'armée de l'air a reçu son premier Rafale depuis l'arrêt des livraisons fin 2018

C'est un soulagement pour l'armée de l'air qui a reçu son premier Rafale depuis l'arrêt des livraisons fin 2018, année où Dassault Aviation avait livré trois appareils de la Tranche 4 aux aviateurs. Le 29 décembre 2022, l'usine Dassault Aviation de Mérignac a remis à la Direction Générale de l'Armement le Rafale B359 (au standard F3R). « Cet événement marque la reprise des livraisons Rafale à la France après quatre années d'interruption », a expliqué l'avionneur dans un communiqué publié mardi. Destiné à l'armée de l'Air, cet appareil fait partie de la commande dite « tranche 4 » notifiée en 2009 pour 60 avions. En 2022, l'armée de l'air a autant de Rafale dans sa flotte qu'en 2016 (98 ?). Sur six ans (2017-2022), l'armée de l'air n'a reçu que cinq Rafale et dans le même temps en a cédé 12 à la Grèce (six en 2021 et six en 2022).

Conformément à l'actuelle loi de programmation militaire (LPM), les livraisons du Rafale à la France ont été « interrompues pour des raisons budgétaires », a rappelé Dassault Aviation. « Il y a eu décalage de livraisons des avions commandés par la France et pas pour des raisons exports, pour des raisons purement budgétaires françaises. Donc la 4T2 de 28 avions, ça fait bien longtemps qu'on aurait dû la livrer à la France et à la demande des autorités françaises, on l'a décalé », avait rappelé en juillet dernier le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier à l'occasion de l'annonce des résultats semestriels 2022 du groupe. Faute de Rafale destinés à l'armée de l'air, la chaîne d'assemblage de Mérignac a été alimentée par les contrats gagnés à l'export, notamment en Egypte, au Qatar et en Inde. Pour fonctionner, Dassault Aviation a fixé une cadence de production de 11 Rafale par an.

27 Rafale de la Tranche 4 à livrer

Il reste donc 27 Rafale F3R à livrer au titre de la Tranche 4, auxquels s'ajoutent les 12 appareils commandés en 2021 par la France pour compenser les 12 vendus d'occasion à la Grèce. Soit 39 appareils à livrer à l'armée de l'air française. Treize Rafale F3R devraient être livrés en 2023 à l'armée de l'air, qui se verra concomitamment amputer de 10 Rafale qui ont été vendus d'occasion à la Croatie (12 au total), selon le chef d'état-major de l'armée de l'air. « Les prélèvements d'avions seront compensés par les livraisons et nous devrions assister à une remontée progressive du nombre de Rafale disponibles », a expliqué en octobre le général Stéphane Mille à l'Assemblée nationale. Il s'attend à « une remontée progressive en 2024 et 2025 ». Treize Rafale devraient être livrés en 2024, puis en 2025.

« En 2023, l'activité chasse devrait toucher un point bas à la suite du retrait de service des Mirage 2000 C et des 26 Rafale prélevés sur le parc de l'armée de l'air et de l'espace pour l'export », a regretté mi-novembre le général Stéphane Mille au Sénat. « 2023 est donc un point bas, très compliqué pour l'armée de l'air et de l'espace ».

Para ailleurs, la notification d'une tranche 5 est prévue en 2023. « On espère avoir des contrats pour la France. On espère que la tranche 5 va être signée », avait souligné Eric Trappier en juillet. Cette commande devrait concerner 42 Rafale (30 de Tranche 5 et 12 pour remplacer ceux vendus d'occasion à la Croatie). Pour être prêt à livrer les premiers appareils de la Tranche 5 à partir de 2027, Dassault Aviation a poursuivi en 2022 les travaux du développement du standard F4, qui sera le standard non seulement des armées françaises - Armée de l'air et Marine nationale - mais aussi des Émirats arabes unis (80 Rafale commandés). « Le lancement des travaux de productivité pour permettre un contrat de la Tranche 5 devrait être effectués en 2023 », avait précisé Eric Trappier.

Cet été l'armée de l'air avait lancé une offensive à quelques mois d'une nouvelle LPM en plaidant pour une flotte de 225 Rafale (contre 185). « Un plancher de 185 appareils est probablement trop bas ; sans doute faudrait-il tendre vers un plancher de 225 avions afin de pouvoir remplir sereinement nos missions », avait expliqué le général Frédéric Parisot, major général de l'armée de l'air et de l'espace lors de son audition en juillet à la commission de la défense de l'Assemblée nationale. En 2022, l'armée de l'air mettait en œuvre 195 avions de chasse, dont 102 Rafale.