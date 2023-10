Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (United Airlines, Meta, retraite, budget, Chine)

United Airlines multiplie les commandes géantes et achète encore 50 Boeing 787 et 60 Airbus A321 Neo

Après avoir commandé 270 avions en 2021 et 200 en 2022, la compagnie aérienne américaine a annoncé mardi une nouvelle commande ferme de 110 nouveaux appareils auprès de Boeing et d'Airbus, et des options supplémentaires pour 90 appareils des deux constructeurs. Huit cents nouveaux avions seront livrés d'ici à 2032.

Meta planche sur des versions payantes de Facebook et Instagram dans l'UE

Meta envisage une version de ses réseaux sociaux sans ciblage publicitaire, mais payante, pour se conformer aux nouvelles lois européennes.

Retraites complémentaires : dernier round de négociations entre le patronat et les syndicats

Les négociations syndicats-patronat sur les retraites complémentaires du privé (Agirc-Arrco) s'achèvent mercredi soir, avec l'espoir d'une revalorisation conséquente des pensions. C'est sans compter sur l'exécutif qui lorgne sur la cagnotte, 68 milliards d'euros de réserve, ce qui irrite fortement tous les partenaires sociaux.

Pour son budget 2024, le gouvernement mise sur des recettes fiscales en hausse

TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés... Les recettes fiscales totales de l'Etat atteindraient 372,1 milliards d'euros en 2024, contre 358 milliards en 2023, soit 14 milliards d'euros de plus, selon le projet de loi de finances.

L'Europe veut placer sous surveillance ses domaines stratégiques, la Chine implicitement visée

Semi-conducteurs, intelligence artificielle, technologies quantiques... La Commission européenne a dévoilé mardi une liste de quatre domaines stratégiques qui devront être mieux surveillés et défendus face à des États rivaux comme la Chine, même si elle n'est pas citée.

