Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Nissan/Honda, Macron à Berlin, Argentine, Mistral AI/SoftBank, logement)

Voiture électrique : Honda et Nissan envisagent un « partenariat stratégique » pour faire face à la concurrence chinoise

Les deux constructeurs japonais, historiquement rivaux, entendent bousculer leur « approche traditionnelle » pour s'imposer face à l'arrivée de « ces marques émergentes » et ainsi se renforcer rapidement dans l'électrique, un marché dont le décollage mondial a pris de vitesse toute l'industrie automobile japonaise. Néanmoins, Nissan a toujours une importante coopération dans l'électrique avec Renault principalement axée sur l'Europe.

Aide à l'Ukraine : en Allemagne, Emmanuel Macron rencontre ses homologues allemand et polonais pour apaiser les tensions

Emmanuel Macron, Olaf Scholz, le chancelier allemand et le Premier ministre polonais, Donald Tusk, se retrouvent ce vendredi à Berlin, pour une réunion sur l'aide à l'Ukraine placée sous le signe de l'apaisement. Cette rencontre intervient après les propos polémiques du chef de l'Etat français qui avait dit fin février « ne pas exclure l'envoi de troupes au sol ».

Argentine : le président Javier Milei essuie un nouveau revers dans la mise en place de son plan de réformes ultralibérales

Le chef de l'Etat a vu son « décret de nécessité et d'urgence » (DNU) qui vise à modifier ou abroger plus de 300 normes existantes, être rejeté par les sénateurs. Une défaite somme toute provisoire puisque le texte doit encore passer devant la Chambre des députés. Or, l'approbation d'une seule des deux Chambres suffira. Pour autant, cet échec illustre les difficultés du président à composer avec le pouvoir législatif au sein duquel son parti n'est que la troisième force politique.

Intelligence artificielle : SoftBank Group envisage d'investir dans Mistral AI

Le géant technologique japonais SoftBank Group envisage d'investir dans Mistral AI, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg en citant des sources proches du dossier. Microsoft avait, de son côté, déjà annoncé qu'il investirait 15 millions d'euros dans la pépite française de l'intelligence artificielle dans le cadre d'un partenariat avec cette dernière.

« Le logement est en train de devenir un frein majeur à la croissance » (Robin Rivaton, Stonal)

ENTRETIEN. Robin Rivaton, directeur général de Stonal, une plateforme d'intelligence artificielle pour les propriétaires et gestionnaires d'actifs immobiliers, avait publié en 2022 une note intitulée « Le logement, bombe sociale à venir ». Pour La Tribune, il analyse la crise actuelle que connaît le logement.

