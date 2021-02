Bpifrance : les chiffres fous de son «pont aérien de cash» au chevet des entreprises en 2020

45 milliards d'euros en tout, en additionnant toute la panoplie des aides : les crédits, fonds propres, subventions, aides et garanties. C'est le montant hors PGE injecté dans l'économie nationale en 2020 par la banque publique d'investissement, la filiale de la Caisse des Dépôts et opérateur de l'État, pour tenter de limiter la catastrophe et le choc des fermetures liées au coronavirus. Rendue déjà incontournable pour les entrepreneurs en quête de croissance, sous l'effet du Covid-19, l'institution est à la fois devenue un actionnaire de poids et l'assurance anti-récession du secteur privé français.

Pompier de la crise et fournisseur de PGE

De près de 6.500 entreprises financées en 2019, leur nombre a ainsi quasiment triplé (19.300 sociétés) en 2020 sous l'effet de la pandémie, selon les chiffres des résultats annuels présentés ce jeudi. Pour devenir « le pont aérien de cash » face à la guerre sanitaire menée par l'État, le montant des crédits à moyen et long terme croît de 27% sur un an, à plus de 10 milliards d'euros.