Crédit immobilier : une réunion du HSCF sous haute tension

Les discussions entre les banques et le Haut Conseil de Stabilité financière (HCSF), présidé par le ministre de l'économie Bruno Lemaire, s'annoncent houleuses. Le HCSF doit en effet dresser un premier bilan, lors sa réunion jeudi 17 décembre, de ses recommandations de décembre 2019 visant à durcir les conditions d'octroi par les banques d'un crédit immobilier.

Les positions entre certaines banques, notamment mutualistes, et la Banque de France semblent toujours aussi éloignées. L'enjeu ? Assouplir ou non ces recommandations au terme d'une année atypique pour cause de pandémie. Ou, au contraire, les durcir encore.

Un sujet de place

« C'est une situation problématique de place. Nous avons un dialogue concerté avec la Banque de France pour voir s'il est possible de régler le système différemment. Il faut des règles pour ne pas admettre certaines dérives, notamment sur les durées des crédits, mais il faut également s'attacher à ne pas pénaliser l'accession à la propriété », résume un banquier.

L'idée défendue par certains serait notamment de maintenir les conditions strictes pour les investisseurs locatifs,...