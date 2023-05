Livret A : la collecte atteint un niveau inédit depuis le début de l'année

« Un niveau de collecte plus traditionnel », qualifie Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne, dans son communiqué mensuel, consécutif à la publication des chiffres de collecte du Livret A et du LDDS au mois d'avril. « La collecte (...) au titre du mois d'avril 2023 est positive avec +3,48 milliards d'euros pour l'ensemble des réseaux », note en effet la Caisse des dépôts ce mardi 23 mai.

A titre de comparaison, la collecte mensuelle des deux produits d'épargne réglementée s'est élevée à 11,22 milliards d'euros en janvier dernier, puis 8,17 milliards d'euros en février et 5,99 milliards en mars. Le niveau de collecte ralentit pour le Livret A, à 2,33 milliards d'euros en avril, contre 9,27 milliards d'euros en janvier.

« L'effet taux s'estompe progressivement, estime Philippe Crevel. La collecte tend, en effet, à diminuer trois mois après l'annonce d'un relèvement. »

Une collecte moins élevée...

Pour rappel, la rémunération du Livret A est passée à 3% au 1er février dernier. « Pour le mois d'avril 2023, cette décrue demeure, malgré tout, limitée, la collecte restant au-dessus de la moyenne de ces dix dernières années (1,9 milliard d'euros) », nuance l'économiste. Sur les quatre premiers mois de l'année, les chiffres de collecte restent vertigineux. En avril, la collecte nette cumulée du Livret A et du LDDS atteint 28,86 milliards d'euros, contre 16,25 milliards d'euros en avril 2022, selon la Caisse des dépôts. A lui seul, le Livret A a recueilli 22,04 milliards d'euros entre janvier et avril 2023, contre 14,09 milliards d'euros sur la même période l'an passé.

« Soit son plus haut niveau depuis 2009, souligne le Cercle de l'Epargne. Toujours pour les quatre premiers mois, la collecte du LDDS a atteint 6,82 milliards d'euros, ce qui constitue un record depuis l'établissement des séries statistiques par la Caisse des dépôts et consignations (2009). »

... Mais l'encours total augmente fortement

Résultat, l'encours total du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire s'élève à 538,6 milliards d'euros, à fin avril 2023, contre 485,9 milliards d'euros à fin avril 2022, soit une hausse de 10% sur un an. Nous sommes toutefois encore loin des encours de l'assurance-vie, qui s'élèvent à 1.884 milliards d'euros à fin mars, en hausse de +1,5 % sur un an, selon France Assureurs. Malgré le déni de certains assureurs, l'assurance-vie commence à être sérieusement « challengée » par les livrets réglementés, voire par les super livrets bancaires qui commencent à faire leur apparition (sans parler des fonds monétaires ou des obligations à échéance).

A travers les derniers chiffres de la Caisse des dépôts, le Cercle de l'Epargne perçoit un signe que les ménages cherchent toujours à mettre de côté en ce début d'année, et ce, malgré la baisse du pouvoir d'achat. Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 5,9 % en avril 2023, après +5,7 % le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee.

Les dépôts à vue dégonflent

Preuve en est le dégonflage des dépôts à vue : l'encours sur les comptes courants est passé de 542,2 milliards d'euros à 508,7 milliards d'euros de septembre 2022 à mars 2023, selon les chiffres de la Banque de France.

« Les premières données (encore partielles) couvrant les principaux placements financiers des ménages pour le premier trimestre 2023 indiquent notamment que les dépôts des ménages continuent d'augmenter avec une poursuite du mouvement d'arbitrage des dépôts à vue (-18,2 milliards) vers les dépôts rémunérés (+33,6 milliards) », souligne l'institution dans son communiqué daté du 11 mai.

« Fin 2021, 4,3 millions de Livrets A étaient au plafond (22 950 euros) sur un total de plus de 55 millions, soit près de 8 % du total. Compte tenu de l'importance de la collecte de ces derniers mois, leur proportion a dû atteindre 10 % », évalue le Cercle de l'Epargne. Ce dernier estime que la collecte du Livret A devrait s'estomper dans les mois à venir, « en raison des dépenses liées aux vacances d'été ».

Le taux du Livret A à 4% au 1er août ?

Qu'en sera-t-il, en revanche, au mois de juillet ? Le mouvement de collecte du Livret A paraît encore bien loin d'être achevé. Chacun attend en effet la décision de Bercy sur le prochain relèvement du taux, prévu au 1er août, sur préconisation de la Banque de France. Pour rappel, cette dernière « est chargée d'effectuer semestriellement [en février et en août, ndlr] le calcul du taux de rémunération des livrets d'épargne réglementée [dont le Livret A, ndlr] selon une formule qui établit la moyenne entre le taux interbancaire de la zone euro et l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac, appréciés en moyenne sur les six derniers mois », explique l'institution. Le taux peut être réévalué à deux reprises supplémentaires, en mai et en novembre, en cas de circonstances exceptionnelles.

Selon l'Union sociale pour l'habitat (USH), le taux pourrait grimper à 4% au 1er août 2023, en cas d'application stricte de la formule d'actualisation. « Compte tenu des éléments de la formule, le taux du Livret A pourrait se situer au 1er août 2023 entre 4 et 4,5 % », acquiesce Philippe Crevel. Interrogé au micro de France Info début mai, le ministre de l'Economie n'avait pas exclu un nouveau relèvement de taux du Livret A. « Nos compatriotes doivent savoir que si l'inflation amenait le gouverneur à me faire une proposition d'augmentation de ce taux, je suivrai [sa] recommandation », avait-il assuré.

Une perspective qui fait grincer des dents

Rien n'oblige cependant Bercy à appliquer cette formule. Lors de la dernière hausse en février, le ministère de l'Economie avait déjà dérogé à la formule de calcul en retenant un taux de 3 %, au lieu de 3,3%. D'autant que le relèvement du taux du Livret A au 1er août, au-delà des 3% actuels, provoque déjà une levée de boucliers.

Et pour cause, les banquiers voient le coût de leurs ressources augmenter et leurs dépôts à vue fondre à vue d'œil, sans pouvoir ajuster aussi fortement leur actif (les crédits) aux nouvelles conditions de marché. Les réseaux traditionnels de collecte des livrets - Caisses d'Épargne (BPCE), La Banque Postale et Crédit Mutuel - sont les plus touchés. Le groupe BPCE avait déjà avancé un manque à gagner en termes de produit net bancaire de 700 millions d'euros en 2022. Au premier trimestre 2023, son produit net bancaire (PNB) a accusé un recul de 5% sur un an à 5,8 milliards d'euros, avec un effet négatif de 380 millions d'euros lié aux effets de l'épargne réglementée, a indiqué le groupe mutualiste au début du mois de mai. BPCE détient, via les Caisses d'Epargne, une part de marché de près de 30% sur le Livret A.

La Banque de France ne tranche pas pour l'instant

Le directeur général de la Caisse des dépôts a, lui-même, indiqué, le 25 avril dernier, qu'il souhaitait que le Livret A reste à 3% en août prochain. « Dès lors que ce taux sert de base au coût du financement du logement social, et il y a 170 milliards d'euros empruntés par le logement social, moi, je forme le vœu que ce taux reste stable dans la durée », a-t-il déclaré au micro France Info, soulignant qu'« il est essentiel que le logement social continue à construire ».

Estimant l'inflation « transitoire », « ce n'est pas la peine de faire du yoyo avec le taux du Livret A », a-t-il jugé. « Probablement, quand l'inflation va décroître, ce taux va baisser, mais ce ne sera pas pour tout de suite », a-t-il ajouté.

« Toute spéculation sur une future décision de la Banque de France est prématurée et infondée aujourd'hui », avait réagi dans la foulée le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.