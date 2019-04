Bitcoin à 5.000 dollars : le printemps des crypto en germe ?

Après l'hiver, le printemps. Des mois que la communauté d'investisseurs en crypto-actifs espère sortir de "l'hiver des crypto" dans lequel ont plongé le Bitcoin, la plus connue des crypto-monnaies (-72% l'an dernier), l'Ether, le Litecoin et les autres "alt coins" en fin d'année dernière. Ce mardi 2 avril au matin, le cours du Bitcoin s'est brutalement envolé de plus de 20%, touchant les 5.000 dollars, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis novembre. Il est retombé sous les 4.800 dollars peu après, en hausse de 15% par rapport à la veille tout de même.

Certains évoquent la perspective du Brexit, qui risque de faire tanguer la livre sterling et pourrait inciter des investisseurs à se réfugier vers le Bitcoin, comme au temps des crises grecque et chypriote. Sa capitalisation a remonté à 84 milliards de dollars.

Selon un spécialiste des crypto-actifs, Oliver von Landsberg-Sadie, de BCB Group, cité par Reuters, un ordre de 20.000 bitcoins, d'une valeur de 100 millions de dollars, réparti de façon algorithmique entre plusieurs plateformes (Coinbase, Kraken, Bitstamp), aurait déclenché ce brutal rebond dans la matinée.

Marché émotionnel

Le Bitcoin est cependant loin d'avoir retrouvé son niveau d'il y a un an (7.000 dollars) ni ses plus hauts de 2018 (dans les 17.000 dollars), sans parler de son sommet historique de 20.000 dollars en décembre 2017. Et il n'en est pas à ses premiers soubresauts.

« Le marché du Bitcoin et des crypto en général continue d'être petit en comparaison du reste des marchés - et émotionnel », analyse Jehan Chu, de la société d'investissement et de conseil spécialisée dans la blockchain Kenetic Capital, cité par Bloomberg. « Il est encore très sujet à des vagues d'enthousiasme. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de spécial aujourd'hui. »

Depuis le début de l'année, le Bitcoin ne parvenait pas à sortir d'une fourchette entre 3.500 et 4.000 dollars.