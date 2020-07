Bpifrance peaufine encore son plan climat

(Crédits : Bpifrance)

Ce volet climat doit être l'un des éléments de la feuille de route prévue par l'Etat pour relancer l'économie française et attendue pour le mois de septembre. Parallèlement, la banque publique d'investissement entend mieux informer et mieux accompagner les PME et ETI, mal armées pour mener à bien leur transition énergétique et écologique.