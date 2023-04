Cryptomonnaies : trois entreprises canadiennes vont lancer une plateforme commune réglementée

Petite révolution dans le secteur des cryptomonnaies au Canada. Trois entreprises du secteur - WonderFi, Coinsquare et CoinSmart - ont annoncé ce lundi 3 avril s'associer.

« Cette combinaison permettra de créer une plateforme sûre, sécurisée, évolutive et réglementée, capable de concurrencer les sites d'échanges non réglementés qui opèrent encore au Canada », a déclaré Martin Piszel, PDG de Coinsquare.

Une fois réunies, les trois entreprises disposeront de plus de 600 millions de dollars canadiens (410 millions d'euros) d'actifs en dépôt ainsi que d'une base de plus de 1,65 million d'utilisateurs Canadiens, indique un communiqué de presse commun.

Lire aussiCryptomonnaies : après la crise de confiance, cinq tendances à suivre en 2023

Bonne réputation

La nouvelle plateforme pourra notamment compter sur la réputation de Coinsquare qui est devenue en octobre la première plateforme canadienne à être enregistrée auprès de l'organisme de régulation national.

« Pendant des années, exploiter une plateforme de cryptomonnaies agréée vous plaçait en position d'infériorité, car les concurrents qui fournissaient des services sans payer les frais de mise en conformité, étaient bien plus rentables », a souligné Kevin O'Leary, investisseur chez WonderFi et personnalité du petit écran connu pour sa participation dans une émission de téléréalité américaine (Shark Tank).

« Cette époque est révolue », a-t-il ajouté en précisant que les investisseurs sont « à la recherche d'opportunités d'investissement qui fonctionnent en harmonie avec leurs régulateurs ».

L'ère de la réglementation a sonné

Cette annonce intervient quelques mois après la chute du géant du secteur FTX qui a secoué le monde des cryptomonnaies. Pour rappel, son fondateur Sam Bankman-Fried fait face à diverses accusations, notamment de corruption et de fraude. Il est ainsi accusé, avec d'autres dirigeants, d'avoir utilisé les comptes des clients de sa plateforme à leur insu, pour alimenter les opérations spéculatives de sa société d'investissement.

Lire aussiFTX : pour la Fed, « l'activité liée aux cryptomonnaies est très probablement incompatible avec des pratiques bancaires sûres et saines »

Depuis cette affaire, les régulateurs ont mené une offensive contre les pratiques des acteurs du milieu des cryptomonnaies, notamment aux Etats-Unis à la demande de la Maison Blanche. Résultat : le gendarme des marchés, le SEC, a notamment engagé en janvier des poursuites contre les plateformes Genesis et Gemini, et la semaine dernière, contre la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, Binance.

Lire aussiCrypto : les régulateurs américains partent en guerre contre les entreprises du secteur

Du côté de l'Europe, l'UE s'est accordée sur un projet de réglementation (MiCa), qui exige des plateformes plus de transparence et de rigueur. Il est prévu pour entrer en vigueur l'an prochain. Il remplacerait notamment les règles actuelles en France et l'Autorité des marchés financiers a déjà appelé les acteurs du secteur à anticiper les nouvelles mesures.

(Avec AFP)