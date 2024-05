IA : les Bourses mondiales suspendues aux résultats de Nvidia attendus de nouveau en hausse spectaculaire

[Article publié le mercredi 22 mai à 17h01, mis à jour à 18h]« C'est probablement le jour le plus important et certainement le plus attendu de la saison des résultats », commentait dans la matinée Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank. Et pour cause, le fabricant américain de puces électroniques, Nvidia, doit dévoiler, ce mercredi soir, ses résultats du premier trimestre de 2024.

En attendant les chiffres tant attendus, le titre de Nvidia baissait de 1% à l'ouverture de la Bourse de New York, ce mercredi, avant de remonter à -0,72% vers 18h heure française tandis que l'indice technologique Nasdaq faisait du sur-place à +0,008%, tout comme le S&P 500 (-0,12%). Du côté européen, le Cac 40 affiche aussi une légère baisse à 0,70% tout comme l'indice européen Euro Stoxx 50 (-0,44%), eux aussi attentifs aux cours du géant des puces.

Les résultats s'annoncent pour le moins satisfaisants. Les analystes interrogés par Bloomberg prévoient, en effet, un chiffre d'affaires de l'ordre de 24 milliards de dollars. « C'est trois fois plus qu'au premier trimestre 2023 (7,2 milliards de dollars) », détaille Christopher Dembik, conseiller en investissement de Pictet AM. En sachant que le groupe américain avait déjà dépassé les attentes du marché « à huit reprises sur les neufs derniers résultats trimestriels », a-t-il poursuivi.

Déjà lors du dernier trimestre 2023, l'entreprise avait réalisé une croissance scandaleuse de plus de 265% par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice trimestriel multiplié par plus de huit. Il faut dire que Nvidia jouit de l'explosion de la demande sur ses puces, grâce auxquelles elle peut tirer plus de 70% de marge. Mais avec un cours très élevé, équivalent à 51 fois ses bénéfices (contre moins de 20 pour le reste des actions américaines), la moindre déception pourrait être fortement sanctionnée par les investisseurs.

Révolution de l'IA

Le spécialiste américain se pose en accompagnateur de la révolution de l'intelligence artificielle, dont il cherche à consolider sa position de fournisseur crucial. Les puissantes puces GPU (Graphics processing unit) de Nvidia, et ses logiciels, constituent en effet désormais l'un des principaux ingrédients de l'IA générative. Dans le détail, ces puces disposent d'une capacité de calcul très supérieure à celle des microprocesseurs classiques (CPU).

Ses rivaux, comme Intel et AMD, restent encore à la peine pour faire jeu égal avec la puissance et l'efficacité de son produit vedette, le H100, sorti en 2022. Apple, Microsoft et Amazon ont également développé des puces en ayant l'IA à l'esprit mais ils sont, pour l'instant, contraints d'utiliser les produits de Nvidia pour pouvoir tenir leurs promesses en matière d'intelligence artificielle.

Cette position de premier plan a propulsé l'action de Nvidia vers des sommets boursiers. Le fabricant, troisième plus grosse capitalisation boursière des Sept Magnifiques (surnom donné aux grands acteurs américains du secteur technologique), a vu le cours de son action gonfler de plus de 90% depuis le 1er janvier et de plus de 200% en douze mois.

Le groupe de Santa Clara, spécialisé à l'origine sur les cartes graphiques pour les jeux vidéo, est donc passé devant Amazon en matière de capitalisation boursière, arrivant juste derrière Microsoft et Apple. Il a même franchi le 23 février le seuil symbolique de 2.000 milliards de dollars de valorisation, une altitude que seuls Microsoft, Apple et le pétrolier Saudi Aramco ont connue. L'entreprise peut donc se targuer d'être la seule entreprise de l'IA à faire partie des plus hautes valorisations.

Nouveaux modèles de puces

Mais pour rester en tête du secteur, le spécialiste de la puce ne se repose pas sur ses lauriers. Courant mars, il a ainsi dévoilé ses derniers modèles de GPU. Parmi elles, les GPU Blackwell doivent fournir pour l'IA des « superpuces », quatre fois plus rapides que celles de la génération précédente ayant servi à entraîner les modèles d'IA existants, selon Nvidia.

Le groupe affirme notamment que ses « superpuces » seront 25 fois plus performantes en matière d'efficacité énergétique. Un élément prépondérant car l'IA est vivement critiquée du fait de sa très grosse gourmandise en électricité par rapport à des systèmes conventionnels.

D'autres innovations doivent également voir le jour. A titre d'exemple, le projet Gr00t doit équiper des robots pour qu'ils puissent comprendre ce que disent les gens, imiter leurs mouvements, et apprendre de leur propre expérience sur la façon d'interagir avec le monde, explique Nvidia.

L'entreprise coopère aussi avec Apple pour équiper d'IA le casque de réalité virtuelle de la firme à la pomme, Vision Pro, commercialisé depuis début février. Par ailleurs, Nvidia a dévoilé Earth-2 Cloud, une plateforme de prévisions du changement climatique en utilisant des simulations générées par de super-ordinateurs avec IA.

Malgré les bons résultats de l'entreprise, les yeux sont également tournés vers ses points faibles. Car contrairement à ses rivaux Intel, Micron et Texas Instruments, Nvidia ne fabrique pas ses propres semi-conducteurs mais fait appel à des sous-traitants, comme Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Sauf que compte tenu des tensions géopolitiques entre Taïwan et la Chine continentale, ce pourrait être un point faible, et les Etats-Unis ont interdit à Nvidia de fournir ses puces les plus performantes à des entreprises chinoises.

