Nouveau record historique pour l'or : l'once dépasse désormais les 2.300 dollars

En ces temps d'incertitudes économiques et géopolitiques, le métal jaune voit son image de valeur refuge confortée. Résultat, le prix de l'or continue de battre des records en ce début d'année. Ce jeudi, une nouvelle performance historique a été enregistrée : le lingot a atteint 2.304,96 dollars l'once, selon Bloomberg News.

Cette nouvelle performance est intervenue juste après les propos du président de la Réserve fédérale américaine. Jerome Powell, a déclaré qu'il serait probablement approprié de réduire les coûts d'emprunt « à un moment donné cette année ». Ces dernières semaines, le métal précieux a enregistré de nombreux records, alors que la Fed a indiqué qu'elle comptait assouplir prochainement sa politique monétaire.

L'inflation record observée avec la reprise économique, qui a culminé à 9,5% en juin 2022 aux Etats-Unis, avait poussé la Fed à fortement remonter ses taux. Ces derniers étaient alors passés de 0% à 5,50% entre mars 2022 et août 2023, niveau auquel ils sont restés depuis. Mais le retour de l'inflation à des niveaux plus proches de la cible de la Fed, fixée à 2%, doit conduire l'institution à envisager de faire redescendre ses taux, les marchés anticipant une première baisse lors de la réunion prévue mi-juin.

Lire aussiEtats-Unis : la Fed ne pourrait baisser ses taux qu'une seule fois en 2024 et non trois comme prévu

Un nouveau record avant la fin de la semaine ?

Un assouplissement de la politique monétaire favorise les métaux précieux. Et pour cause, la baisse des taux d'intérêt réduit le rendement du dollar et des obligations d'État. Bien que ne rapportant pas de rendements, l'or est ainsi réputé comme un actif moins volatil et donc sûr.

« La performance annuelle de l'or est en moyenne de 9% au cours des 20 dernières années », avait rappelé Laurent Schwartz, président du Comptoir National de l'Or, dans les colonnes de La Tribune Dimanche, le mois dernier.

En ce début d'année, de forts achats des banques centrales ont été observés, celles-ci augmentant leurs réserves en or, le métal précieux offrant une forme de protection contre l'inflation. La Banque centrale russe notamment est grande acheteuse, ayant fait grimper la part d'or dans ses réserves à 24,5% contre 20% en 2020.

L'or voit surtout son traditionnel rôle de valeur refuge contre l'inflation renforcé par les incertitudes géopolitiques. Les négociants restent notamment préoccupés par la guerre en Ukraine, le conflit s'enlisant, et par la crise au Moyen-Orient, la guerre opposant Israël et le Hamas menaçant de s'étendre. L'Iran a ainsi juré mardi dernier de riposter au raid contre son consulat à Damas en Syrie imputé à Israël, qui a fait au moins 13 morts, une attaque inédite qui accentue les tensions en pleine guerre à Gaza.

Faut-il s'attendre à un nouveau record d'ici la fin de la semaine ? Les regards sont désormais tournés vers la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, prévue à la fin de la semaine, un résultat faible étant susceptible de donner à la Fed une marge de manœuvre pour réduire les taux plus tôt que prévu.

En 2023, la demande mondiale d'or avait reculé de 5%, à 4.448,4 tonnes, lestée par un quatrième trimestre plus faible (-12% en glissement annuel), d'après le rapport trimestriel du Conseil mondial de l'or (CMO). Des sorties d'ETF, ces titres financiers cotés indexés sur le cours du métal jaune, ainsi qu'une légère baisse de la demande de lingots et pièces avaient fait chuter le total de l'investissement en or de 15% en 2023, à 945,1 tonnes, au plus bas depuis 10 ans, selon le rapport du CMO.

(Avec AFP)